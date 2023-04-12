Приготуйте на Великдень: пиріг з листкового тіста з індичкою

Пропонуємо приготувати на святковий стіл пиріг з листкового тіста з індичкою. Він стане окрасою вашого столу, а готувати його надзвичайно легко. Ідеально доповнюють індичку стручкова квасоля, кукурудза та горошок.

Інгредієнти:

– Індичка, філе – 300 г

– Листкове тісто – 500 г

– Цибуля-порей – 1 шт.

– Зелений горошок заморожений – 100 г

– Яйця – 3 шт.

– Вершки – 100 мл

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

– Олія оливкова Extra Virgin – 2 ст. л.

– Масло вершкове – 30 г

– Пармезан – 50 г

Спосіб приготування:

Змішайте на сковороді вершкове масло та олію. Дрібно поріжте цибулю-порей та смажте кілька хвилин.

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Поріжте кубиками індичку та додайте до цибулі, посоліть, поперчіть. Смажте 5 хвилин. Додайте зелений горошок та готуйте ще 3 хвилини.

Збийте яйця з дрібкою солі, додайте вершки. Натріть пармезан та змішайте з яєчно – вершковою сумішшю.

Охолодіть індичку, додайте до яєчно – вершкової суміші. Перемішайте та вилийте у форму, вкриту основою з листкового тіста. Запікайте 30 хвилин при 200 градусах до золотавого кольору.

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