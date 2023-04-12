Що поставити на святковий великодній стіл: рецепти цікавих страв

У всіх Великдень асоціюється з паскою, крашанками, та домашньою ковбасою. Безперечно, це одні з найголовніших страв на святковому столі, але не єдині. Адже стіл у день Воскресіння Хреста має бути багатий та різноманітний. UaPortal зібрав найцікавіші рецепти святкових страв для тих, хто ще роздумує над меню на Великдень.

Свинина з часником, запечена у фользі

Для приготування вам знадобиться:

– Свинина (філе) – 700 г;

– Часник – 5 – 6 зубчиків;

– Гірчиця (соус чи зернах) – за смаком;

– Сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Розріже зубчики часнику на 2 – 4 частини. Зробіть у свинині надрізи та вставте в них часник. Натріть м‘ясо сумішшю солі з перцем та гірчицею.

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Викладіть м’ясо на фольгу, загорніть, перекладіть у форму для запікання чи деко. Запікайте при температурі 180 градусів 1,5 години.

Сьомга у вершках

Для приготування вам знадобиться:

– Філе сьомги – 1 кг;

– Помідори – 2 шт.;

– Цибуля-порей – 1 стебло;

– Вершки – 400 мл;

– Кріп – 2-3 гілочки;

– Зелена цибуля – 2-3 пера;

– Гостра гірчиця – 1 ст. л.;

– Чебрець – дрібка;

– Сіль, перець – до смаку;

– Вершкове масло – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть рибу від шкіри та натріть сіллю та перцем з обох боків. Змастіть гірчицею, посипте чебрецем та викладіть у змащену олією форму.

Наріжте цибулю – порей, тушкуйте у вершковому маслі до м’якості. Викладіть на рибу.

Накрийте кружечками помідорів, залийте заздалегідь підігрітими вершками та відправте в духовку на півгодини. Подавайте з зеленню.

Салат з курки та огірків

Для приготування вам знадобиться:

– Відварене куряче філе – 200 гр;

– Свіжі огірки – 2 шт.;

– Насіння кунжуту;

– Листя салату.

– Для яєчного млинця:

– Яйце – 1 шт;

– Сіль;

– Петрушка.

Для соусу:

– Соєвий соус – 2 ст. л.;

– Оливкова або рослинна олія – 2 ст. л.;

– Оцет 6% – 1 ч. л.;

– Цукор – 1/4 ч. л.;

– Часник – 2 зубчики;

– Сіль;

– Петрушка;

– Свіжомелений перець.

Спосіб приготування:

Розберіть філе на волокна. Помийте огірок, обсушіть та наріжте тонкою соломкою.

Курку з огірками залийте соусом, перемішайте та поставте в холодильник на годину..

Зробіть яєчний млинець: змішайте сире яйце з дрібкою солі, додайте петрушку.

Вилийте на змащену олією сковорідку. Та випікайте до золотистого кольору. Млинець зніміть зі сковорідки, охолодіть та наріжте довгими смужками.

Соус:

Дрібно порубайте петрушку. Часник пропустіть через часникодавку. Налийте у миску олію, соєвий соус, додайте сіль,дрібку цукру, оцет, сіль, перець, часник та петрушку. Змішайте. Соус готовий.

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Помийте листя салату, обсушіть та застеліть ними дно салатниці. Покладіть суміш огірка з куркою на листя. Зверху покладіть смужки яєчного млинця. Прикрасьте за бажанням.

Печиво "Кролики"

Для приготування вам знадобиться:

– Розтоплене вершкове масло – 125 гр;

– Просіяне борошно – 3 склянки;

– Цукор – 1 склянка + 1 ст. л.;

– Яйця – 2 шт.;

– Розпушувач – 3 ч. л.;

– родзинки;

– Кефір – 1 склянка;

– Сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Розітріть яйця з однією склянкою цукру, додайте кефір і масло, перемішайте. Повільно всипте борошно, додайте розпушувач і дрібку солі, замішайте тісто.

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Зформуйте з 2/3 тіста товсту ковбаску, наріжте її на однакові шматки та зробіть з кожного шматка кульку. Із залишків тіста зробіть тонку ковбаску та поріжте її тонкими смужками.

До кожної кульки приліпіть по 2 смужки так, щоб вийшов кролик із вушками, очі зробіть з родзинок. Викладіть фігурки на застелене пергаментом деко, змастіть збитим яйцем, посипте 1 ст. л. цукру та випікайте при 180 градусах 20 – 25 хвилин. Кроликів ставте у попередньо розігріту духовку.

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