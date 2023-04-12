Що поставити на святковий великодній стіл: рецепти цікавих страв
У всіх Великдень асоціюється з паскою, крашанками, та домашньою ковбасою. Безперечно, це одні з найголовніших страв на святковому столі, але не єдині. Адже стіл у день Воскресіння Хреста має бути багатий та різноманітний. UaPortal зібрав найцікавіші рецепти святкових страв для тих, хто ще роздумує над меню на Великдень.
Свинина з часником, запечена у фользі
Для приготування вам знадобиться:
– Свинина (філе) – 700 г;
– Часник – 5 – 6 зубчиків;
– Гірчиця (соус чи зернах) – за смаком;
– Сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
Розріже зубчики часнику на 2 – 4 частини. Зробіть у свинині надрізи та вставте в них часник. Натріть м‘ясо сумішшю солі з перцем та гірчицею.
Викладіть м’ясо на фольгу, загорніть, перекладіть у форму для запікання чи деко. Запікайте при температурі 180 градусів 1,5 години.
Сьомга у вершках
Для приготування вам знадобиться:
– Філе сьомги – 1 кг;
– Помідори – 2 шт.;
– Цибуля-порей – 1 стебло;
– Вершки – 400 мл;
– Кріп – 2-3 гілочки;
– Зелена цибуля – 2-3 пера;
– Гостра гірчиця – 1 ст. л.;
– Чебрець – дрібка;
– Сіль, перець – до смаку;
– Вершкове масло – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть рибу від шкіри та натріть сіллю та перцем з обох боків. Змастіть гірчицею, посипте чебрецем та викладіть у змащену олією форму.
Наріжте цибулю – порей, тушкуйте у вершковому маслі до м’якості. Викладіть на рибу.
Накрийте кружечками помідорів, залийте заздалегідь підігрітими вершками та відправте в духовку на півгодини. Подавайте з зеленню.
Салат з курки та огірків
Для приготування вам знадобиться:
– Відварене куряче філе – 200 гр;
– Свіжі огірки – 2 шт.;
– Насіння кунжуту;
– Листя салату.
– Для яєчного млинця:
– Яйце – 1 шт;
– Сіль;
– Петрушка.
Для соусу:
– Соєвий соус – 2 ст. л.;
– Оливкова або рослинна олія – 2 ст. л.;
– Оцет 6% – 1 ч. л.;
– Цукор – 1/4 ч. л.;
– Часник – 2 зубчики;
– Сіль;
– Петрушка;
– Свіжомелений перець.
Спосіб приготування:
Розберіть філе на волокна. Помийте огірок, обсушіть та наріжте тонкою соломкою.
Курку з огірками залийте соусом, перемішайте та поставте в холодильник на годину..
Зробіть яєчний млинець: змішайте сире яйце з дрібкою солі, додайте петрушку.
Вилийте на змащену олією сковорідку. Та випікайте до золотистого кольору. Млинець зніміть зі сковорідки, охолодіть та наріжте довгими смужками.
Соус:
Дрібно порубайте петрушку. Часник пропустіть через часникодавку. Налийте у миску олію, соєвий соус, додайте сіль,дрібку цукру, оцет, сіль, перець, часник та петрушку. Змішайте. Соус готовий.
Читайте також: Як зробити космічні яйця за допомогою чорниці.
Помийте листя салату, обсушіть та застеліть ними дно салатниці. Покладіть суміш огірка з куркою на листя. Зверху покладіть смужки яєчного млинця. Прикрасьте за бажанням.
Печиво "Кролики"
Для приготування вам знадобиться:
– Розтоплене вершкове масло – 125 гр;
– Просіяне борошно – 3 склянки;
– Цукор – 1 склянка + 1 ст. л.;
– Яйця – 2 шт.;
– Розпушувач – 3 ч. л.;
– родзинки;
– Кефір – 1 склянка;
– Сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Розітріть яйця з однією склянкою цукру, додайте кефір і масло, перемішайте. Повільно всипте борошно, додайте розпушувач і дрібку солі, замішайте тісто.
Читайте також: Як спекти великодній вінок
Зформуйте з 2/3 тіста товсту ковбаску, наріжте її на однакові шматки та зробіть з кожного шматка кульку. Із залишків тіста зробіть тонку ковбаску та поріжте її тонкими смужками.
До кожної кульки приліпіть по 2 смужки так, щоб вийшов кролик із вушками, очі зробіть з родзинок. Викладіть фігурки на застелене пергаментом деко, змастіть збитим яйцем, посипте 1 ст. л. цукру та випікайте при 180 градусах 20 – 25 хвилин. Кроликів ставте у попередньо розігріту духовку.
Нагадаємо, UaPortal писав про те, як зробити патріотичні яйця.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!