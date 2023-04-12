Что поставить на праздничный пасхальный стол: рецепты интересных блюд

У всех Пасха ассоциируется с куличами, пасхальными яйцами, и домашней колбасой. Бесспорно, это одни из самых главных блюд на праздничном столе, но не единственные. Ведь стол в день Воскресения Креста должен быть богатым и разнообразным. UaPortal собрал самые интересные рецепты праздничных блюд для тех, кто еще раздумывает над меню на Пасху.

Свинина с чесноком, запеченная в фольге

Для приготовления вам понадобится:

– свинина (филе) – 700 г;

– чеснок – 5 – 6 зубчиков;

– горчица (соус или зернах) – по вкусу;

– Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Разрежьте зубчики чеснока на 2 – 4 части. Сделайте надрезы в свинине и вставьте в них чеснок. Натрите мясо смесью соли с перцем и горчицей.

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Выложите мясо на фольгу, заверните, переложите в форму для запекания или противень. Запекайте при температуре 180 градусов 1,5 часа.

Семга в сливках

Для приготовления вам понадобится:

– филе семги – 1 кг;

– помидоры – 2 шт.;

– лук-порей – 1 стебель;

– сливки – 400 мл;

– укроп – 2-3 веточки;

– зеленый лук – 2-3 пера;

– Острая горчица – 1 ст. л.;

– тимьян – щепотка;

– соль, перец – по вкусу;

– сливочное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите рыбу от кожи и натрите с обеих сторон солью и перцем. Смажьте горчицей, посыпьте тимьяном и выложите в смазанную маслом форму.

Нарежьте лук – порей, тушите в сливочном масле до мягкости. Выложите на рыбу.

Накройте кружочками помидоров, залейте предварительно подогретыми сливками и отправьте в духовку на полчаса. Подавайте с зеленью.

Салат из курицы и огурцов

Для приготовления вам понадобится:

– отварное куриное филе – 200 гр;

– свежие огурцы – 2 шт.;

– семена кунжута;

– Листья салата.

– Для яичного блинчика:

– яйцо – 1 шт;

– соль;

– Петрушка.

Для соуса:

– Соевый соус – 2 ст. л.;

– оливковое или растительное масло – 2 ст. л.;

– уксус 6% - 1 ч. л.;

– сахар – 1/4 ч. л.;

– чеснок – 2 зубчика;

– соль;

– Петрушка;

– Свежемолотый перец.

Способ приготовления:

Разберите филе в волокна. Вымойте огурец, обсушите и нарежьте тонкой соломкой.

Курицу с огурцами залейте соусом, перемешайте и поставьте в холодильник на час.

Сделайте яичный блинчик: смешайте сырое яйцо с щепоткой соли, добавьте петрушку.

Вылейте на смазанную маслом сковороду и выпекайте до золотистого цвета. Блинчик снимите со сковороды, охладите и нарежьте длинными полосками.

Соус:

Мелко порубите петрушку. Чеснок пропустите через чеснокодавку. Налейте в миску масло, соевый соус, добавьте соль, щепотку сахара, уксус, соль, перец, чеснок и петрушку. Смешайте. Соус готов.

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Помойте листья салата, обсушите и застелите ими дно салатницы. Положите смесь огурца с курицей на листья. Сверху уложите полоски яичного блинчика. Украсьте по желанию.

Печенье "Кролики"

Для приготовления вам понадобится:

– растопленное сливочное масло – 125 гр;

– Просеянная мука – 3 стакана;

– Сахар – 1 стакан + 1 ст. л.;

– яйца – 2 шт.;

– разрыхлитель – 3 ч. л.;

– изюм;

– кефир – 1 стакан;

– Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Разотрите яйца с одним стаканом сахара, добавьте кефир и масло, перемешайте. Медленно всыпьте муку, добавьте разрыхлитель и щепотку соли, замешайте тесто.

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Сформируйте из 2/3 теста толстую колбаску, нарежьте ее на одинаковые куски и сделайте из каждого куска шарик. Из остатков теста сделайте тонкую колбаску и порежьте тонкими полосками.

К каждому шарику прилепите по 2 полоски так, чтобы получился кролик с ушками, глаза сделайте из изюма. Выложите фигурки на застеленный пергаментом противень, смажьте взбитым яйцом, посыпьте 1 ст. л. сахара и выпекайте при 180 градусах 20 – 25 минут. Кроликов ставьте в предварительно разогретую духовку.

Напомним, UaPortal писал о том, как сделать патриотические яйца.

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