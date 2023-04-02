Как покрасить яйца в желто-голубые цвета: простой способ

На Пасху покрасить яйца можно в патриотические цвета, которые есть на украинском флаге. Сделать это просто без химических красителей.

В голубой цвет яйца покрасить поможет красноголовая капуста. А желтыми их сделает куркума.

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Как покрасить яйца в голубой цвет:

Возьмите сваренные яйца с белой скорлупой. Также необходима головка краснокочанной капусты, 4,5 стакана воды и столовая ложка уксуса (9%).

Нарежьте капусту и бросьте в кипящую воду. Отвар должен вариться пол часа под крышкой. Процедите отвар и добавьте уксус. Яйца поместите в глубокую форму, чтобы они не касались друг друга. Залейте отваром из капусты. Чем меньше яйца будут лежать в отваре, тем нежнее будет цвет. Несколько яиц оставьте полежать в отваре подольше, тогда получите даже фиолетово-синие пасхальные яйца.

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Из отвара яйца вытаскивайте и кладите на бумажные полотенца, чтобы они подсохли.

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Как покрасить яйца в желтый цвет с помощью куркумы:

Вымойте сырые яйца с белой губкой и высушите.

Возьмите 3 ст. л. куркумы, столовую ложку соли и столько же уксуса (9%). В металлическую кастрюлю налейте 2 литр воды. Добавьте куркуму, уксус, перемешайте соль и поставьте на медленный огонь. Подождите 5-7 минут, пока куркума растворится, но не доводите до кипения. Положите в отвар яйца.

Когда отвар закипит, варите яйца в отваре 12 минут. После – выключите огонь и подержите яйца в отваре, чтобы цвет стал насыщеннее. Можно оставить его в отваре даже на ночь.

Когда выложите пасхальные яйца на бумажное полотенце и обсушите их, смажьте маслом, чтобы они блестели.

Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине. А еще можно приготовить яркие пасхальные яйца для детей.

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