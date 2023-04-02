Як пофарбувати яйця у жовто-блакитні кольори: простий спосіб

На Великдень пофарбувати крашанки можна у патріотичні кольори, які є на українському прапорі. Зробити це легко без хімічних барвників.

У блакитний колір яйця пофарбувати допоможе червоноголова капуста. А жовтими їх зробить куркума.

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Як пофарбувати яйця у блакитний колір:

Візьміть зварені яйця з білою шкаралупою. Також потрібна голівка червонокачанної капусти, 4,5 склянки води та столова ложка оцту (9%).

Наріжте капусту та вкиньте у киплячу воду. Відвар має варитися пів години під кришкою. Процідіть відвар і додайте оцет.Яйця помістіть у глибоку форму, щоб вони не торкалися один одного. Залийте відваром з капусти. Чим менше яйця лежатимуть у відварі, тим ніжнішим буде колір. Кілька яєць залиште полежати у відварі довше, тоді отримаєте навіть фіолетово-сині крашанки.

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З відвару яйця витягайте та кладіть на паперові рушники, аби вони підсохли.

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Як пофарбувати яйця у жовтий колір за допомогою куркуми:

Вимийте сирі яйця з білою шкаралупою губкою та висушіть.

Візьміть 3 ст. л. куркуми, столову ложку солі та стільки ж оцту (9%). У металеву каструлю налийте 2 л води. Додайте куркуму, оцет, перемішайте сіль і поставте на повільний вогонь. Зачекайте 5-7 хвилин, поки куркума розчиниться, але не доводьте до кипіння. Покладіть у відвар яйця.

Коли відвар закипить, варіть яйця у відварі 12 хвилин. Після – вимкніть вогонь та потримайте яйця у відварі, аби колір став більш насиченим. Можна залишити їх у відварі навіть на ніч.

Коли викладете крашанки на паперовий рушник та обсушите їх, то змастіть олією, аби вони блищали.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як зварити яйця на Великдень у вині. А ще можна приготувати яскраві крашанки для дітей.

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