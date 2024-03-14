Засияет как новый: простой и быстрый способ очистить экран компьютера домашними средствами

Зачем нужен монитор с высоким разрешением, когда он загрязнен следами от пальцев и пылью, препятствующими видимости? Нет необходимости тратиться на специализированные очистные средства для компьютера. Вы можете использовать обычные бытовые предметы, чтобы легко восстановить чистоту экрана, и он быстро вернется в первоначальное состояние.

Однако при очистке экрана важно быть аккуратным, чтобы избежать повреждений. Все подробности о том, как правильно очистить дисплей вашего ПК рассказывает UAportal.

Как не стоит чистить экран компьютера

Перед тем, как приступить к очистке экрана, ознакомьтесь с несколькими важными запретами.

Всегда используйте слегка увлажненную салфетку для вытирания. Сильно намоченная ткань может вызвать проникновение влаги внутрь и вывести из строя экран.

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Избегайте использования чистящих средств, содержащих спирт или аммиак, они могут агрессивно повлиять на поверхность монитора.

Средства для мытья окон или полировки также не подходят для дисплеев, поскольку они могут оставить разводы и царапины.

Использование кухонных полотенец или губок не рекомендуется из-за их шероховатости, которая может оставить царапины и волокна на экране.

Также не стоит пытаться удалить большие частицы грязи с помощью ногтей.

Как правильно очистить экран ПК

Перед началом чистки, обязательно отсоедините компьютер или лэптоп от электросети, чтобы предотвратить риск электрического поражения.

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Используйте мягкую немного влажную ткань из микрофибры для деликатного удаления пыли с поверхности дисплея. Ватные палочки будут полезны для очистки уголков и других труднодоступных мест.

Начните протирать экран сверху вниз во избежание распространения грязи. Избегайте круговых движений, которые могут только размазывать его.

Если вы заметили на экране стойкие загрязнения или следы от пальцев, используйте мягкий раствор, приготовленный из дистиллированной воды и уксуса в пропорции 1 к 1. Нанесите его на ткань, а затем аккуратно протрите экран. Избегайте непосредственного нанесения раствора на монитор, чтобы не повредить его избыток влаги.

Напомним, ранее мы давали полезные советы, которые помогут, если у вас шумит компьютер.

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