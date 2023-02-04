Затяжная магнитная буря будет штормить почти всю неделю: опасные даты

Первая неделя февраля прошла практически незаметно. Единственная двухдневная буря была довольно слабой и короткой, закончившись 2-го числа. Однако в скором времени следует ожидать вторую геомагнитную волну. В этот раз ученые прогнозируют четырехдневную бурю устойчивой интенсивности.

По прогнозам Meteoagent, начиная со вторника, 7 февраля, на Земле следует ожидать бурю, мощностью в 4 балла. На таком уровне она продержится 8, 9 и 10 февраля. Следует отметить, что интенсивность в 4 балла считается средней, этот показатель имеет более слабое влияние, чем мощные волны, однако не может пройти незаметно для метеочувствительных людей. Ситуация стабилизируется только в субботу, 11 февраля, тогда показатель будет равен 2 баллам.

Вторая волна магнитных бурь в феврале

Читайте также: Кофе и сигареты: врачи объяснили, почему так опасно их совмещать

Симптомы метеозависимости могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:

слабость, быструю утомляемость;

утрату аппетита;

боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;

головокружение;

головные боли, мигрень;

повышение и понижение артериального давления;

шум в ушах;

учащенное сердцебиение;

одышку;

перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.

Не нужно просто сидеть и ждать, пока колебания окажут на вас влияние. Чтобы уберечь и подготовить свой организм, следует придерживаться всего нескольких советов. Они будут полезны не только в период приближения и разжигания геомагнитной волны, но и в повседневной жизни.

Во-первых, старайтесь снизить уровень стресса. Меньше реагируйте на раздражители, сконцентрируйтесь на положительных мыслях и событиях.

Во-вторых, следует уделить время своему физическому состоянию. Делайте легкую утреннюю зарядку в постели, а в течение дня не забывайте периодически гулять и делать легкую растяжку для мышц. Больше дышите свежим воздухом.

Помните о поддержании водного баланса. Поставьте бутылку с водой рядом и пейте в течение дня, когда ваш организм почувствует жажду. В зимнее время можете использовать термокружку, чтобы вода дольше сохранялась теплой и ее было комфортно пить.

Добавьте в рацион больше полезных овощей и зелени. Особенно в холодный период следует поддерживать свой организм в тонусе.

Старайтесь не употреблять много кофе и попробуйте меньше курить сигарет.

Ложитесь спать вовремя, и спите не менее 7 часов, чтобы организм мог восстановить силы на следующий день.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, есть много советов, которыми можно воспользоваться, чтобы способствовать хорошему сну, в частности, внести изменения в свой рацион, поскольку некоторые продукты и напитки обладают полезными свойствами для сна. UAportal рассказал о 9 лучших продуктах и напитках, которые следует употреблять вечером.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !