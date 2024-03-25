Зеленые незваные гости: способы выведения мха и лишайников из плодовых деревьев

Каждый, кто ухаживает за садом, стремится к тому, чтобы его деревья были крепкими и здоровыми. Некоторые виды организмов, такие как мхи и лишайники, могут оказывать негативное влияние на кору деревьев, создавая условия для развития заболеваний и проникновения вредителей.

Кроме того, они могут препятствовать доступу деревьев к жизненно необходимым питательным веществам, отмечает "Дача. Сад и огород". Это может привести к постепенному отмиранию ветвей. Для сохранения здоровья деревьев рекомендуется использовать определенные средства для их защиты.

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Одним из таковых является 5% раствор железного купороса. Для его приготовления понадобится 500 г этого вещества, которое следует развести в 10 литрах воды. Обработайте этим составом ствол и основные ветви, и через некоторое время вы увидите, что лишайники исчезли. Иногда целесообразно срезать несколько веток для лучшего доступа света и воздуха к стволу.

Еще один способ борьбы с лишайниками и мхом – это использование смеси соли, золы и хозяйственного мыла. Возьмите 1 килограмм соли, 2 килограмма древесной золы и два куска мыла, растворите в 10 литрах воды и доведите до кипения. После охлаждения раствора нанесите его на ствол и ветки дерева.

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