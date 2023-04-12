Зеленый чай для похудения: советы врачей

Люди, регулярно пьющие зеленый чай быстро теряют в весе. UaPortal подготовил вам советы, как правильно пить зеленый чай без вреда для здоровья.

Для начала необходимо выбрать правильный чай. Диетологи рекомендуют обратить внимание на листовые виды чая, а именно: зеленый чай, улун, белый, травяные чаи на основе ромашки и валерианы.

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Зеленый чай является эффективным средством похудения, поскольку он помогает снизить уровень триглицеридов, которые являются потенциально опасными жирами. Кроме того, после тренировок зеленый чай может стать отличным источником возобновления сил.

Вечернее время рекомендуется тратить на травяные чаи из ромашки и валерианы, содержащие соединения, которые могут снизить уровень гормонов стресса, часто мешающих похудению.

Чтобы достичь желаемого эффекта, ученые рекомендуют употреблять не менее трех чашек зеленого чая в день, а для более эффективного похудения – пять, однако обязательно сочетая такой прием с физическими упражнениями. Перед тем как вводить в свой рацион большее количество зеленого чая, необходимо проконсультироваться с врачом.

Десять полезных свойств зеленого чая:

Зелёный чай содержит 500 видов химических и 450 органических веществ. Также в его состав входят витамины С, К, РР и В, а также фтор, медь, цинк и марганец.

Улучшение пищеварения. Если соблюдать здоровое питание зеленый листовой напиток действительно помогает похудеть. 100мл чая содержит всего 3 – 5 калорий. Кроме того, он снижает аппетит и ускоряет процесс обмена веществ. Если у вас проблемы с желудком – пейте чай только после еды. Оздоравливает капилляры. Зеленый чай успокаивает и улучшает работу сердца. Одна из составляющих чая – L-теанин – снижает количество гормона стресса. Устранение избытка жидкости. Зеленый чай обладает легким мочегонным эффектом, а если смешать его с молоком – избавит от отеков на ногах. Профилактика опасных заболеваний. Зеленый чай снижает вероятность заболевания Альцгеймером и образование опухолей. Придает силы. Зеленый чай – здоровая альтернатива кофе. Снижает артериальное давление. Не сильно, но зеленый чай обладает свойствами снижать артериальное давление. Поддерживает здоровье полости рта. Зеленый чай может стать альтернативой жидкости для полоскания рта. Очищает от шлаков. Зеленый чай является антиоксидантом и очищает организм от шлаков и токсинов, активно накапливающихся в течение жизни. Улучшает состояние кожи. Зеленый чай очищает поры и борется с вредными бактериями, а также успокаивает воспаления. Оздоровляет волосы. Зеленый чай делает волосы блестящими и крепкими.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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