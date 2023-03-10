Землю накроет магнитная буря в ближайшее время: названы опасные даты

В течение марта ожидается несколько магнитных бурь. Они повлияют на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

В частности, в первый месяц весны будет несколько опасных дат. Подробнее о том, как уберечь свое здоровье и когда ожидать магнитные бури, читайте в нашем материале.

Данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США свидетельствуют, что в марте 2023 года магнитные бури будут разной интенсивности – от самых слабых до сильных.

Ближайшая магнитная буря накрою Землю уже 12 марта, но ее интенсивность будет слабой. Более мощные бури ожидают 12, 19, 24-26 и 31 марта.

12 марта - слабая магнитная буря,

19 марта - средняя магнитная буря,

24 марта – слабая магнитная буря,

25 марта – средняя магнитная буря,

26 марта – мощная магнитная буря,

31 марта – средняя магнитная буря.

Что такое магнитные бури и как они влияют на организм

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Эти явления оказывают влияние на работу систем связи и человеческий организм.

В основном, магнитные бури могут вызвать дискомфорт для метеозависимых людей. У чувствительных людей проявляются следующие симптомы:

головные боли и головокружение;

раздражительность и подавленное настроение;

повышение или понижение давления;

проблемы со сном;

боль в суставах;

апатия и тревога;

депрессия, причины для которой нет;

нарушение в работе сердечно-сосудистой системы;

обострение хронических заболеваний.

Как помочь организму во время магнитных бурь

Интенсивность магнитных бурь на прямую оказывает влияние на состояние человека. Чтобы не было негативных последствий, в опасные дни нужно правильно питаться и заниматься спортом.

Кроме этого, метеозависимым людям следует следить за своим режимом дня: вовремя ложиться спать и иметь полноценный отдых.

В такие дни следует пить больше воды, чая, отказаться от алкогольных напитков и кофе. Старайтесь избегать стресса и конфликтов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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