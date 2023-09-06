Зеркала в доме будут сиять: три лайфхака, которые помогут легко отмыть поверхность

Разводы на зеркалах после очищения – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Uaportal подготовил подборку советов, следуя которым можно добиться блеска на зеркалах в ванной комнате, спальне или любых других помещениях.

Используйте раствор уксуса и воды

Чтобы очистить зеркала без разводов, можно сделать раствор, смешав одинаковое количество уксуса и воды. Уксус, известный своими эффективными очищающими свойствами, помогает удалять грязь, жир и пятна с поверхности зеркала.

Раствор можно распылить непосредственно на зеркало или нанести на чистую тряпку. Протирайте зеркало круговыми движениями, чтобы полностью покрыть поверхность раствором. Уксус испарится и не оставит на зеркале разводов.

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Выберите салфетку из микрофибры

Салфетки из микрофибры, славящиеся своей способностью впитывать грязь и предотвращать появление разводов, оказываются очень эффективными. Сложив салфетку из микрофибры в квадратную форму и осторожно протерев ею зеркало круговыми движениями, можно достичь идеального результата без разводов.

Желательно воздержаться от использования бумажных полотенец или обычных тряпок, поскольку они оставляют ворсинки и разводы.

Используйте специальный скребок

После очистки зеркала раствором воды и уксуса, можно воспользоваться специальным скребком, чтобы удалить лишнюю влагу. Начиная с верхней части зеркала, необходимо потянуть скребок вниз по прямой линии.

Повторяйте этот процесс, пока все зеркало не высохнет. Таким образом можно удалить капли воды, предотвращая образование разводов во время высыхания зеркала.

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