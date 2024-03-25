Жареная печень будет всегда получаться нежной и вкусной: кулинары поделились хитростью

Однажды попробовав, вы почувствуете, что такой невероятно вкусной жареной печени вам еще не приходилось пробовать. Так готовят шеф-повара в ресторанах. И это удивительно легкий способ.

Тайный компонент – это обычная пищевая сода. Она может придать воздушность и нежность не только кондитерским изделиям, но и мясным продуктам, таким как печень: говяжья, куриная или свиная. Сода делает продукт сочным и мягким, превращая блюдо в настоящее удовольствие, тающее во рту, информирует ТСН.

Секрет состоит в том, что пищевая сода, или бикарбонат натрия, является слабой щелочью. Она вступает в химическую реакцию с кислотами, содержащимися в пищевых волокнах.

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Эта реакция нейтрализует кислотность, делая печень особенно нежной и легкой.

Процесс "маринования" печени в соде

Сначала печень оставляют целиком в холодной воде на десять минут. После этого она очищается от плёнок и нарезается на кусочки. Затем приходит время для соды. Обсыпьте кусочки печени содой, хорошо перемешайте, закройте крышкой и оставьте на полтора часа.

Когда время выйдет, промойте каждый кусочек под проточной водой, чтобы смыть всю соду. Теперь печень готова для приготовления по вашему любимому рецепту.

Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти жесткую печень.

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