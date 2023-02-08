Знаки зодиака, которые не будут знать неприятностей в феврале

Мир продолжает меняться, меняется и наша жизнь, и жизнь окружающих нас людей. В этом постоянно меняющемся ландшафте бывает трудно предсказать, что произойдет дальше. Однако астрология дает нам возможность заглянуть в будущее и узнать, как различные знаки зодиака могут повести себя в определенных ситуациях. В этой статье мы подробно рассмотрим, какие знаки зодиака, скорее всего, не будут знать проблем в феврале 2023 года.

Водолей:

Февраль - волнующий месяц для Водолеев, поскольку они входят в свой собственный знак зодиака. Это означает, что они получают мощную поддержку от своей планеты-управителя Урана, которая дает им доступ к уникальным ресурсам, таким как креативность и инновационные навыки мышления, которые могут помочь им преодолеть любые препятствия, возникающие на их пути в этот период времени. Кроме того, Водолеи известны тем, что очень независимы и страстно стремятся к достижению своих целей, что дает им больше свободы при решении возможных проблем.

Рыбы:

Хотя Рыбы обычно считаются эмоциональными существами, которым часто требуется чья-то помощь или руководство перед принятием решений - но только не в этом месяце! В течение этого месяца Рыбы будут чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы принимать решения самостоятельно, не слишком полагаясь на мнения или советы других людей - это должно прийти само собой благодаря тому, что Нептун (их правящая планета) будет ретроградным до середины февраля, а также всей энергии, связанной с созданием новых начал, которую принесет приближение весны.

Весы:

Весами управляет Венера - одна из самых любящих планет на свете! Поэтому эти люди склонны привлекать отношения, наполненные гармонией и балансом, независимо от того, романтические они или платонические; это означает, что Весы не будут испытывать особых трудностей с решением межличностных проблем в начале 2022 года, поскольку Венера находится над домом Весов с ноября 2020 года, давая им достаточно времени, чтобы исправить ситуацию до конца зимы. Кроме того, Весы также обладают большой интеллектуальной силой благодаря своей связи с воздушной стихией, поэтому любые препятствия, связанные с базой знаний, не имеют шансов против навыков этих людей!