Зомби-апокалипсис наступает: лучшая подборка фильмов, в которых нужно выжить во время нашествия мертвецов

UAportal подготовил увлекательный отчет о жутком жанре, который годами держит киноманов в напряжении. Речь идет о фильмах, рассказывающих о выживании и бегстве от зомби.

"Нацистский повелитель"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: зомби, война, боевик

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 50 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Paramount Pictures

Во время Второй мировой войны группа американских десантников получает задачу выполнить опасную миссию в тылу врага в канун Дня "Д". Их задача – уничтожить радиобашню, расположенную на церкви в маленькой французской деревне. Однако, прибыв в деревню, они узнают об ужасных нацистских экспериментах, выпустивших на свободу смертоносную армию зомби.

"Карго"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: зомби, драма, триллер

Страна производства: Австралия

Продолжительность: 1 час 45 минут

Год производства: 2017

Главный продюсер: Causeway Films

Во время вспышки зомби в Австралии отец по имени Энди пытается найти безопасное убежище для своей маленькой дочери Рози. После того как его жену укусил зомби, у Энди всего 48 часов до того, как его постигнет такая же участь. В отчаянной гонке со временем он отправляется в австралийскую пустыню в поисках того, кто позаботится о Розе после его неизбежного превращения.

"Париж. Город Зомби"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: зомби, ужасы, драма

Страна производства: Франция

Продолжительность: 1 час 33 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Haut et Court

После бурной вечеринки в парижской квартире Сэм просыпается на следующее утро и видит, что город опустошен и переполнен зомби. Запертый в квартире, он должен приспосабливаться к новой реальности и искать способы выжить в изоляции. Когда дни превращаются в недели, а одиночество подкрадывается, Сэм начинает задаваться вопросом, не остался ли он единственным уцелевшим.

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"День мертвых: Родословная"

Рейтинг IMDB: 3.4

Жанр: зомби, ужасы, боевик

Страна производства: Болгария

Продолжительность: 1 час 30 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Гектор Эрнандес

В этом переосмыслении классического "Дня мертвых" Джорджа А. Ромеро студентка-медик по имени Зои борется за выживание в мире, захваченном зомби. Насморк эволюционирует, становится более разумным и организованным, и Зои оказывается в центре их внимания благодаря своему уникальному составу крови.

"Третья волна зомби"

Рейтинг IMDB: 5.5

Жанр: зомби, драма, фантастика

Страна производства: Ирландия

Продолжительность: 1 час 35 минут

Год производства: 2017

Главный продюсер: Tilted Pictures

Сенан, молодой человек, когда-то бывший зомби, пытается реинтегрироваться в общество после выздоровления. Однако излеченные сталкиваются с дискриминацией и страхом со стороны незараженного населения, что приводит к напряженности и беспорядкам. Когда граница меж излеченными и незараженными размывается, Сенан разрывается меж своим прошедшим бездумного убийцы и настоящей борьбой за принятие и искупление.

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