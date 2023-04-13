Зубная паста и уксус: 5 действенных средств для чистки белых кроссовок
Белые кроссовки – стильная и удобная обувь. У них множество преимуществ, но есть один недостаток: они быстро загрязняются. UaPortal собрал действенные лайфхаки, которые помогут вам сберегать кроссовки в идеальном виде.
Методы очистки белых кроссовок:
Пищевая сода и уксус
Сода и уксус обычно есть дома у каждого. Помимо использования в кулинарии, ими можно отлично почистить грязные кроссовки. Возьмите столовую ложку уксуса и столько же соды, перемешайте. Нанесите смесь на кроссовки с помощью щетки. Оставьте на полчаса и смойте теплой водой.
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Зубная паста
Пасту для чистки зубов можно использовать для подошвы кроссовок. Нанесите пасту щеткой и аккуратно потрите. Смойте водой.
Средство для мытья посуды
Возьмите столовую ложку жидкости для мытья посуды и смешайте с теплой водой. Смочите щетку в растворе и потрите кроссовки.
Лимонный сок и пищевая сода
Возьмите столовую ложку соды и столько же лимонного сока. Нанесите смесь на кроссовки. Оставьте на полчаса. Смойте теплой водой.
Кукурузный крахмал
Посыпьте им кроссовки и оставьте на несколько часов. Уберите крахмал мягкой щеткой.
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