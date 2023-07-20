Звезды Голливуда, скатившиеся в нищету: потеряли все богатство

Когда дело доходит до славы и богатства, зарабатывать хорошие деньги не всегда достаточно. Для успешной карьеры в Голливуде требуется не только талант.

Многие звезды, несмотря на свой некогда знаменитый статус, в конце концов столкнулись с финансовыми трудностями и неурядицами. UAportal собрал пять историй финансового падения звезд.

Берт Рейнольдс

Берт Рейнольдс, одна из самых успешных и уважаемых звезд 1970-х, имел впечатляющее портфолио из более чем сотни проектов. Однако его богатство не смогло оградить его от вызовов старости.

К сожалению, Рейнольдс столкнулся с финансовыми проблемами из-за неудачных инвестиций и упадка физических носителей. В 2014 году он прибег к продаже своих личных вещей на аукционах, чтобы свести концы с концами. Актер скончался в 2018 году.

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Гэри Бьюзи

Уроженец Техаса Гэри Бьюзи требовал от Голливуда звездной славы, но трагический несчастный случай внезапно оборвал его карьеру. После тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в результате аварии на мотоцикле, Бьюзи столкнулся с проблемами личной и профессиональной жизни.

Он боролся с поведенческими проблемами, и ему было тяжело получить новые роли. Как следствие, его финансовое положение ухудшилось, что заставило его объявить о банкротстве в 2012 году.

Стивен Сигал

Известная звезда боевиков Стивен Сигал, известный своим мастерством в боевых искусствах, совершил неожиданный поворот в своей карьере. Сигал решился на роли, демонстрировавшие его агрессивную натуру, но он пытался добиться успеха в других жанрах. Выбор Сигала был предопределен необходимостью избежать неизвестности.

Лина Хиди

Лина Хиди, известная своей ролью в популярном сериале "Игра престолов", пережила значительный финансовый кризис из-за горького развода. После расставания Хиди потеряла значительную часть своего состояния, оставив лишь десятки тысяч долларов. По решению суда, она осталась менее $5,000.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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