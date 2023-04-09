Гаивки: что это за песни и почему они популярны на Пасху

Украинцы на большие праздники собирались под церковью и пели (водили) гаивки. Эта традиция уже не так популярна, но не забыта.

Гаивки пели только во время пасхальных праздников. Гаивок было много видов: для младших детей, старших, для парней и девушек. Также были гаивки, в которых парни и девушки выбирали себе пару.

Слово происходит от старославянского слова "глаголить" ("говорить"). Это обрядовые песни, сопровождающиеся танцами и весельем. Гаивки пели еще в языческие времена. Для людей этот вид песен символизировал пробуждение природы от зимнего сна.

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Наиболее популярными пасхальными гаивками являются: "Подоляночка", "Княжна", "Ручеек", "Голубка", "Уже весна тронулась".

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