Оккупанты массированно атаковали города Украины, сбито 25 дронов и 3 крылатые ракеты: какие повреждения

Ночью, 14 мая, оккупанты в очередной раз атаковали города Украины. Взрывы слышали в Харькове, Тернополе, Херсоне и в Киевской области. В воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет не было зафиксировано. Силы ПВО уничтожили на дальних подступах все дроны, которые враг ночью запустил в направлении Киева.

"Седьмая воздушная атака на столицу с начала мая! По предварительной информации, до полуночи рашисты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Скорее всего - для выявления позиций нашей ПВО", - сообщил глава КМВА Сергей Попко.

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Всего за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара. Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической. авиации Ту-95мс.

Силы ПВО уничтожили:

18 ударных дронов типа "Shahed-136/131";

1 ударный БпЛА типа "Ланцет";

2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

4 БпЛА (тип уточняется);

3 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

Также россия атаковала Тернопольскую область. Известно, что примерно в 5 утра в Тернопольской области раздались взрывы. Как отметил городской голова Сергей Надал, нашим силам ПВО удалось отразить атаку врага. В настоящее время на месте падения обломков ракет работают специалисты.

В результате попадания в Тернополе – два человека травмированы. Они получили осколочные ранения и их с ожогами госпитализировали. Также попадают в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших нет. Оккупанты целились по объекту инфраструктуры. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений.

В Херсоне ночью 14 мая также раздались звуки взрывов, передает Общественное. Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась.

Напомним, 12 мая взрывы прогремели в Луганске на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Отмечалось, что взрыв произошел на заводе "Полипак" и у нефтебазы в Луганске.

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