Базы отдыха на озерах, реках и водохранилищах в Украине. Весенние направления для бюджетной и роскошной перезагрузки

Весна пришла и это уж точно. Синоптики прогнозируют теплую погоду в ближайшее время. Отдых на природе, у воды станет хорошим решением для перезагрузки. Базы отдыха в Украине на реках, озерах и водохранилищах имеют большой диапазон цен и условий, всегда можно найти комфортную для себя цену. Вам не придется выезжать в Закарпатье (какой бы хорошей идеей это не было бы), мы нашли локации вблизи больших городов и дальше. Пляжный отдых за 150 грн. также в списке.

Шацкие озера на Волыни – База "Галицкий Двор", Свитязь

Цена: от 1200 за номер

База отлично подойдет для отдыха всей семьей среди прекрасной природы и красивых озер. Песчаные пляжи, мелководье для малышей и катание на каяках. Территория базы оснащена сауной, тренажерным залом, детской площадкой и барбекю зоной. Также во время отдыха возможна рыбалка, катание верхом на лошадях, бильярд, теннис и велосипедные прогулки. Размещение возможно в номерах и коттеджах. Условия комфортные, современные.

База отдыха и рыбалки "Дельта Роси", Черкасская область, поселок Крещатик

Цена: от 1000 грн. за номер

Кто любит совместить отдых с рыбалкой оценят локацию. "Дельта Росси" организует рыбалку под ключ как с берега, так и и с воды. Также возможна подводная охота с опытным гидом. На базе созданы все условия для отдыха крупными компаниями или семьями с детьми. Купание, катание на водных лыжах, лодки – составят впечатляющий отдых на воде, а баня, барбекю зоны и комфортные номера – на суше. Удвоите цену и получите целую плав–дачу с выездом на острова.

Клуб отдыха "Дача" на Днепре, Черкасская область

Цена: от 5300 грн. за номер

Курортный комплекс расположен в лесном массиве на Днепре. Для размещения гостям предлагают новые современные коттеджи с бытовой техникой и евроремонтом. Летний бассейн позволяет хорошо проводить время на воде в теплый период. Бар с летней террасой продолжит ваш релакс и предложит большое меню с разнообразным питанием и напитками. Среди занятий доступны: рыбалка, сапсерфинг, прогулки на лодках и катамаранах, велосипедные маршруты, теннис, прокат спортивного инвентаря. В стоимость жилья войдут завтраки.

База "Печерский фонтан" в Винницкой области

Цена: от 750 грн за дом

В поселке Пещера в Винницкой области находится пример комфортабельного зеленого туризма. База "Печерский фонтан" оснащена соляной сауной, 9-ю отдельными домами, колыбой, детской площадкой и беседками. Помимо пляжного отдыха вы можете попробовать спа процедуру в фито бочке и хамаме. Среди развлечений также спуск на катамаранах по Южному Бугу.

База на Ладыжинском водохранилище "GOL&Wood" в Винницкой области, поселок Степашки

Цена: от 2000 грн. за номер

Размещение происходит в отдельных домиках с миникухнями и террасами, а также с возможностью домашнего питания. На территории комплекса есть баня с небольшим бассейном, чан под открытым небом, комната отдыха с камином и видом на причал. Оснащенные локации для барбекю и релакс отдыха среди природы собирают хорошие компании друзей в непринужденной атмосфере. Также предоставляется парковка.

Отдых на Южном Буге - Усадьба Романских, Кировоградская область

Цена: от 150 грн

Сельский отдых у южного Буга и Синего озера. Поселок Березовка имеет асфальтированные дороги, что улучшает подъезд к дому. Номер в доме рассчитан на 4 человека. Комната имеет довольно скромные условия, но в доме есть кухня и санузел. Все помещения в чистом и чистоплотном состоянии. Уборная с современным ремонтом. На территории частного дома есть зона для барбекю, вмещающая до 10 человек. Хорошее расположение усадьбы подарит бюджетный пляжный отдых на Южном Буге.

Несколько дней перезагрузки очень нужны весной всем. Пусть это будет приятным отдыхом среди природы Украины. Информация с телефонами для бронирования указана на сайте Дороговказ.