Билет на поезд до Перемышля на 400 – 800 грн дешевле. Лайфхаки, которые помогают путешествовать бюджетно

Научиться осмотрительно и экономно планировать путешествия можно, благодаря опыту наших упорных туристов, которых хлебом не корми, дай только создать комфортные условия для своего кошелька. Воспользовавшись советами, вы уже завтра сможете экономить на путешествиях и делать их финансово более реальными для себя и своих близких.

Билеты на поезда в Польшу

Такое популярное направление сегодня, как Украина – Польша, имеет свои секреты, которые мы готовы подарить, чтобы вы чаще видели своих родных и близких людей.

Покажем на примерах нескольких поездов и покупки билетов на сайте Укрзализныци.

705К Киев–Пасс – Перемышль

Билет второго класса из Киева в Перемышль в вагоне 3 (место 17) без пересадок обойдется вам в 1373 грн. Сообразительные опытные путешественники проверили другой путь. Стоит только добавить одну остановку и купить два билета на тот же поезд, в том же вагоне с тем же местом и вуаля:

705К Киев–Пас – Львов 2 класс, 3 вагон, место 17 = 453 грн.

705К Киев–Пас – Львов 2 класс, 3 вагон, место 17 = 511 грн.

Считаем и получаем экономию в 409 грн.

Ситуация с поездом 073 Харк-Пас – Перемышль почти такая же. Только сумма вашей экономии может составить 800 грн., при наличии билетов.

Еще одним хорошим путем экономии может стать билеты на поезд с пересадкой, может это немного требует времени, и давайте посмотрим, что может получиться:

032 Днепр–Гол – Перемышль

Купе = 2 480 грн. (больше вариантов нет, кроме Люкс)

А теперь добавим 6 часов свободного времени во Львове на прогулки и кофе:

128 Днепр – Львов прибывает во Львов в 12:24

Плацкарта = 253 грн.

Купе = 669 грн.

Люкс = 964 грн.

715 Львов – Перемышль отправления из Львова в 19:25

2 класс = 511 грн.

Подытожим:

В случае плацкарты в первом поезде экономия = 1 716 грн.

При покупке купе в первом поезде экономия = 1300 грн.

В случае люкс в первом поезде экономия = 1005 грн.

Надеемся, что теперь ваши возможности стали немного больше и вы будете тщательно планировать свое путешествие и тратить меньше на дорогу, чтобы больше позволить себе в отпуске.

Еще несколько полезных советов экономии на путешествиях

Путешествие состоит из решения и сочетания многих вопросов и условий. Не беспокойтесь, если на планирование или реализацию уходит немного больше времени, чем вы себе представляли. Поймайте дзен и помните, что чем совершеннее планирование и организация, тем приятнее будет ваше желаемое путешествие.

1. Будние дни более выгодны. Этот лайфхак, наверное, знают все, но пользоваться им получается не часто. Этот приоритет действительно экономит ваши средства и дает больше шансов получить желаемый билет. Посмотрите свои возможности: у кого получается работать в поезде, кто договаривается отработать в другой день. Расставляйте приоритеты в сторону экономного путешествия.

2. Межсезонье. Тенденции моды мира путешествий также управляют толпой. Хочется на море летом, на лыжи зимой, а на оздоровление осенью и весной. Все это достаточно закономерно, но значительно подогревается туристическим маркетингом. В каждом туристическом направлении есть межсезонье, в которое можно хорошо и бюджетно отдохнуть. К примеру, снег на Драгобрате лежит вплоть до конца апреля, а в марте уже начинается межсезонье и вы можете поймать этот момент. На море прекрасно летом, но сентябрь так же может порадовать, стоит немного сместить приоритеты в сторону отдыха.

3. Следи за ценами. Научиться мониторить цены с графиком, в котором сейчас живет каждый украинец, довольно сложно. Но современный мир и здесь подкинул нам спасательный жилет. Если вы не в состоянии, в космосе событий, выделять время на слежение за ценами, настройте один раз разумные приложения в своем телефоне и они сами будут следить за падением цен. К примеру, Skyscanner будет искать самый дешевый билет на указанное направление и будет посылать уведомления о снижении цены авиакомпаниями. Также есть вариант все читать уведомления в приложениях, таких как приложение Укрзализныци, чтобы не пропустить выгодные оферты, которые предлагаются к тематическим праздникам.

4. Альтернативы дорогостоящим направлениям. Популярные места отдыха имеют много прелестей, и Украина богата вариантами мест, где можно ярко провести свой отпуск или выходные. Достоинством отдыха в Карпатах могут стать усадьбы Волыни, или Полтавы. Ищите уникальные, еще не раскрученные места и получайте хороший уровень комфорта и гостеприимства за меньшие средства.

5. Лайфхак, всегда работающий: читайте UAPortal Travel чаще и всегда будете знать, какой отдых выбрать и, как сэкономить.