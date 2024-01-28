Что нужно знать о Диканьке, чтобы не пропустить самое интересное. Впечатляющие зимние выходные в Украине.
Поселок Диканька знаменит на всю Украину, благодаря произведению Николая Васильевича Гоголя "Ночь перед Рождеством". Каждый турист отправляется в Диканьку с желанием увидеть ту атмосферу и традиции, которые описал автор в произведении, а в 1961 году экранизировал режиссер Александр Роу. Не смотря на цензуру и отредактированость фильма освещенные традиции и обряды украинского народа являются сохранившимся сокровищем. В рождественский период поселок и становится певческим, ярким и колоритным. Да и в другое время здесь есть что посмотреть и чем заняться. Проведите свои уютные зимние выходные в Диканьке под Полтавой, а мы посоветуем впечатления и комфортабельные остановки.
Как добраться Диканьки
Поселок Диканька находится всего в 30 км от Полтавы, поэтому сюда едут рейсовые автобусы, что упрощает вопросы, например компания Inforbas осуществляет рейсы в Диканьку целых семь раз в день, а билет стоит 46 грн. Также вы можете попасть прямо в поселок рейсовыми автобусами из Запорожья, Кривого Рога, Кременчуга, Миргорода, Харькова, Киева, Львова и других городов Украины.
Машиной это достаточно просто по трассе Полтава-Сумы Н 12.
Где остановиться в Диканьке
Конечно можно остановиться в хороших гостиницах Полтавы, и отправиться в однодневное путешествие в Диканьку. Но если погода снежная, а настроение приключенческое, запланируйте ночлег в Диканьке, чтобы как можно лучше все рассмотреть, посмаковать, и оставить время на зимние забавы в самом поселке.
Отель "Диканская банька" (ул. Бузкова, 19) – очень живописная остановка, которая имеет много прелестей в услугах. На территории отеля есть закрытый бассейн и открытый бассейн, изюминка отеля - баня с веникоыми спа-процедурами, камины на дровах и отделка всех комнат создают прекрасную атмосферу.. Выпейте чай из самовара и отведайте свежевыловленных раков. Расположен близко к центру, поэтому достаточно удобен для экскурсий.
"Гостиные комнаты" – немного проще размещение и не так близко к центру, но имеет достаточно удобный транспорт к достопримечательностям и хороший двор для ваших зимних барбекю. В номерах есть все необходимое для комфортного размещения. Телефон +380 95 317 2915.
Частный дом "У Солохи"– частный двухэтажный дом с просторной территорией. Дом для гостей оснащен столовой, Wi-Fi и бытовыми удобствами, стиральной машинкой и феном. Завтрак можно включить в проживание.
Что посмотреть в Диканьке
Доехали, хорошо разместились, перекусили, так что можно отправляться по самым интересным местам поселка:
- Триумфальная арка. Сохранившаяся часть имения Кочубеев была отреставрирована.
- Парк "Кочубеевские дубы". После того как большевики разбили большинство парка на дрова, или сожгли, осталось несколько экспонатов, которые еще помнят времена расцвета богатого имения и его территории. парке.
- Свято-Николаевская церковь. Памятник архитектуры национального значения. Храм выполнен в форме Ротонды, ему исполнилось около 200 лет.
- Историко-краеведческий музей. Чтобы погрузиться в интересные истории Диканьки, закажите экскурсию. Вы будете поражены богатым миром поселка, узнаете ящик великого Кочубея, который по легенде создал сам Вакула.
- Картинная галерея Диканьки. В 8 галереях музея размещено около 450 экспонатов. Это и картины, и скульптуры, чеканка по металлу и графика.
- Парк Гоголя в Диканьке и музей-заповедник Гоголя. Посещение не было бы полным, если бы вы не узнали историю писателя из уст Диканьки. Экскурсия может быть театрализованной.
Где поесть в Диканьке
Конечно, без галушек ехать с Диканьки не стоит. Их видов настолько много, что вам придется пробовать их на завтрак, обед и ужин. Поэтому советуем вам несколько хороших мест, где можно широко открыть рот, но только, что больше съесть.
Ресторан Кочубеевская усадьба – очень уютное и вкусное место, расположен рядом с Триумфальной аркой. Есть летняя терраса и отличный бар.
Ресторан Диканька – вкусная еда, хорошее обслуживание, отличная атмосфера.
Кафе Family – начните свое утро с бодрого кофе, или посмакуйте мороженым.
Лунго – отличное кафе для легкого перекуса и полтавских вкусностей.
Евразия – для тех, кто не может жить без суши, даже при наличии галушек.
Бар и Тон – караоке-бар, в котором подают разноцветные коктейли и включают в себя музыку, которая вам нравится.
Туры в Диканьку, сколько стоят и что входит
Экскурсий в Диканьку существует много из разных крупных городов Украины, включая Киев, Харьков, Днепр, Львов, и мы решили узнать в ближайшем месте Полтава, чтобы сделать вашу экскурсию немного бюджетнее.
"Глория Тур" предлагает экскурсию Диканька – Полтава по цене 650 грн с человека. В программе обзор аттракционов Диканьки, некоторые с театрализованным представлением, посещение музея украинской свадьбы, посещение ветчины и дегустация полтавских галушек (оплачивается дополнительно в размере 150 грн). Далее экскурсии по Полтаве: усадьба Котляревского, Белая беседка, памятник галушке и т.д.
В программу войдут все самые популярные аттракции Диканьки, дегустация галушек и глинтвейна, а также украинский музей свадьбы.
Устраивайте хорошие путешествия по Украине на выходных, чтобы немного отдохнуть и быть в ресурсе, много узнать и еще больше увидеть.