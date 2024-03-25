Где начать цветочный туризм в Украине в 2024 году: самые ароматные локации для отдыха и впечатлений

Апрель и май уже не за горами, поэтому стоит познакомиться с новым трендом туризма, который приобрел популярность за прошлые годы ковида, когда все пытались быть как можно дальше от скоплений народа, среди свежего воздуха и красоты. Сегодняшние события требуют хотя бы иногда, а лучше регулярно, переключаться с новостей на красоту, чтобы лишний раз напомнить себе, почему стоит жить и бороться. Запланируйте на выходные апреля или мая поход в ботанический сад. Такие локации есть в каждом большом городе Украины, а в столице их несколько. Мы расскажем вам о Западных направлениях Украины, где цветочный туризм набирает масштабы и превращается в бескрайние разноцветные долины с целебным ароматом.

Что говорят эксперты

Как сообщила платформа Карпатский объектив 2024 в Закарпатье объявлен годом цветочного туризма. На этот счет в Ужгородском пресс-клубе прошла конференция, где были обсуждены основные принципы и тенденции развития направления.

Декан факультета туризма УжНУ подчеркнула, что в связи с войной ситуация во внутреннем туризме Украины сильно изменилась. Большое количество гражданских людей и военных нуждается в бюджетном отдыхе, одним из вариантов которого стал цветочный туризм. Поэтому следует работать в этом направлении. Кроме того, инклюзивность такого направления создает хорошие условия для получения требуемой восстановительной терапии.

Руководитель "Туринфоцентр Закарпатья" Александр Коваль также отметил, что направление уже достаточно развито, и работать над увеличением инклюзивности еще нужно, для того, чтобы люди на колясках имели свободный доступ и могли передвигаться по пространству. Также Александр Коваль отметил, что благодаря своей живой красоте и аромату цветы помогают в борьбе со стрессом, позволив почувствовать удовольствие внешней картинкой.

Где уже можно увидеть цветение сакуры

Погодные условия были достаточно приемлемыми для раннего цветения сакур. На пресс-конференции напомнили, что в этом году города Украины отмечают 100 лет со времени массовой посадки этих впечатляющих деревьев. Поэтому для последних мартовских выходных можно подыскать для себя розовую цветущую локацию.

Ужгород и Мукачево – самые популярные города для посещения в период цветения японской вишни. Ужгород ежегодно собирает большое количество гостей на Сакура Фест, он проходит в апреле. В апреле к местам цветения сакуры организуются туры и групповые экскурсии. Но розовые тучки можно увидеть еще в Киеве и Львове.

Цветочный бум Закарпатья

Кроме цветения сакур, Западная Украина пользуется спросом на места, где распускаются магнолии, лавандовые поля, парки с жасмином, а также плантации карликовых бананов и киви, которые тоже имеют прекрасный цвет. Любители травяных ароматов могут насладиться шафраном, розмарином, а также, посетить дегустацию цветочного меда.

Тюльпановые поля в Украине

Насладиться яркими цветами и ароматом тюльпанов можно в Добропарке (Киевщина), Певческом поле (Киев), Маленькой Голландии (на Волыни), Дендропарке (Кропивницкий), Vengreenery (с. Мамаевцы Черновицкая обл.). В период роспуска тюльпанов локации превращаются в волшебную сказку с картинами, скульптурами и платформами для отдыха.

Лавандовые поля Украины

Лавандовые фотосессии стали трендом прошлогоднего инстаграмм, в этом году прогнозируется еще больший спрос на бескрайние просторы фиолетового цвета. На многих туристических локациях можно приобрести косметику и разные предметы декора из целебной травы.

Самыми известными местами лавандовых просторов являются: Сказочные Поля (возле Львова), Лавандовая гора (Перечин в Закарпатье), Лавандовое поле (с. Зарубинцы, Тернопольская обл.), Лавандовое лето (с. Острица, Черновицкая обл.), Лавандовые горизонты (с. Беловцы на Буковине), Волынская Лавандия (с. Линовка, между Луцком и Ковелем).

Цветущие вкусные плантации в Украине.

За последние годы выращивание экзотических фруктов стало популярным занятием, так что сегодня мы можем насладиться не только украинскими экзотическими фруктами, но и их цветением в рамках цветочного туризма.

Банановая плантация под Львовом в селе Липники может похвастаться украинским лаймом, гранатом, папайей, кофейными деревьями, бананами и вкусностями, которые производятся из спелых фруктов, включая крафтовый банановый ликер.

Украинский киви в Карпатах уже давно вышел за пределы Украины и работает и на зарубежного потребителя. Плантацию можно посетить в рамках туров и по личной договоренности.

Цитрусовая плантация под Киевом От сада на собственном балконе до большой тепличной плантации – такой путь прошел владелец экзотического предприятия под Киевом в селе Рожны. На плантации можно увидеть огромные лимоны, гранаты без косточек, миниатюрные банановые деревья и другие экзотические растения.

Запланируйте свой цветочный тур, чтобы увидеть удивительные возможности природы Украины и ее необычайную красоту своими глазами.