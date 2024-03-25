Де розпочати квітковий туризм в Україні у 2024 році: найароматніші локації для відпочинку та вражень

Квітень і травень вже не за горами, тож варто познайомитись з новим трендом туризму, який набув популярності за минулі роки ковіду, коли всі намагалися бути якомога далі від скупчень народу, серед свіжого повітря та краси. Сьогоднішній стан подій вимагає хоча б іноді, а краще регулярно, перемикатися з новин на красу, щоб зайвий раз нагадати собі чому варто жити та боротися. Заплануйте на вихідні квітня чи травня похід до ботанічного саду. Такі локації є в кожному великому місті України, а у столиці їх декілька. Ми розповімо вам про Західні напрямки України де квитковий туризм набирає масштабів та перетворюється у безкрайні різноколірні полонини з цілющим ароматом.

Відео дня

Що говорять експерти

Як повідомила платформа Карпатський об'єктив 2024 рік на Закарпатті оголошено роком квіткового туризму. З цього приводу в Ужгородському прес–клубі пройшла конференція, де було обговорено основні принципи та тенденції розвитку напряму.

Декан факультету туризму УжНУ наголосила, що у зв’язку з війною ситуація у внутрішньому туризмі України дуже змінилася. Велика кількість цивільних людей та військових потребує бюджетного відпочинку, одним з варіантів якого став квітковий туризм. Тож варто працювати у цьому напрямку. Крім того, інклюзивність такого напряму створює гарні умови для отримання необхідної відновлювальної терапії.

Керівник "Турінфоцентр Закарпаття" Олександр Коваль також зауважив, що напрямок вже є досить розвиненим, та працювати над збільшенням інклюзивності ще потрібно, для того, щоб люди на візочках мали вільний доступ і могли пересуватися простором. Також Олександр Коваль зазначив, що завдяки своїй живій красі та аромату квіти допомагають у боротьбі зі стресом, дозволивши відчути задоволення зовнішньою картинкою.

Де вже можна побачити цвітіння сакури

Погодні умови були досить прийнятними для раннього цвітіння сакур. На пресконференції нагадали, що в цьому році міста України відзначають 100 років з часу масової посадки цих вражаючих дерев. Тож, для останніх березневих вихідних, можна підшукати для себе рожеву квітучу локацію.

Ужгород і Мукачево є найпопулярнішими містами для відвідування у період цвітіння японської вишні. Ужгород щороку збирає велику кількість гостей на Сакура Фест, він проходить у квітні. Протягом квітня до місць цвітіння сакури організовуються тури та групові екскурсії. Та рожеві хмарки можна побачити ще в Києві й Львові.

Квітковий бум Закарпаття

Крім цвітіння сакур Західна Україна має попит на місця, де розпускаються магнолії, лавандові поля, парки з жасмином, а також плантації карликових бананів та ківі, які теж мають чудовий цвіт. Любителі трав’яних ароматів можуть насолодитися шафраном, розмарином, а також, відвідати дегустації квіткового меду.

Тюльпанові поля в Україні

Насолодитися яскравими кольорами та ароматом тюльпанів можна у Добропарку (Київщина), Співочому полі (Київ), Маленькій Голландії (на Волині), Дендропарку (Кропивницький), Vengreenery (с. Мамаївці Чернівецька обл.). В період розпуску тюльпанів локації перетворюються на чарівну казку з картинами, скульптурами та платформами для відпочинку.

Лавандові поля України

Лавандові фотосесії стали трендом торічного інстаграму, в цьому році прогнозується ще більший попит на безкрайні простори фіолетового кольору. На багатьох туристичних локаціях можна придбати косметику та різні предмети декору з цілющої трави.

Найвідомішими місцями лавандових просторів є: Казкові Поля (біля Львова), Лавандова гора (Перечин на Закарпатті), Лавандове поле (с. Зарубинці, Тернопільська обл.), Лавандове літо (с. Остриця, Чернівецька обл.), Лавандові обрії (с. Білівці на Буковині), Волинська Лавандія (с. Линівка, між Луцьком та Ковелем).

Квітучі смачні плантації в Україні

За останні роки вирощування екзотичних фруктів стало популярним заняттям, тож сьогодні ми можемо насолодитися не лишень українськими екзотичними фруктами, а й їх цвітінням в рамках квіткового туризму.

Бананова плантація під Львовом у селі Липники може похизуватися українським лаймом, гранатом, папая, кавовими деревами, бананами та смаколиками, які виробляються зі спілих фруктів, включаючи крафтовий банановий лікер.

Український ківі у Карпатах вже давно вийшов за межі України та працює і на закордонного споживача. Плантацію можна відвідати у рамках турів та за особистою домовленістю.

Цитрусова плантація під Києвом. Від саду на власному балконі до великої тепличної плантації – такий шлях пройшов власник екзотичного підприємства під Києвом у селі Рожни. На плантації можна побачити величезні лимони, гранати без кісточок, мініатюрні бананові дерева та інші екзотичні рослини.

Заплануйте свій квітковий тур, щоб побачити дивовижні можливості природи України та її надзвичайну красу на власні очі.