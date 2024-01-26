Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Украина наполнена верованиями, традициями и глубокой культурой, которую можно увидеть и узнать. Необычные музеи страны подарят вам не только интересные выходные, но и знания. Уверены, что мало кто слышал о музее звука или контрабанды, может вы уже побывали в музее украинской свадьбы? Мы рассказываем, а вы выбираете, как пройдут ваши следующие выходные.

Victoria Museum, город Киев

Адрес: Бутышев пер., 23.

В этом частном музее можно увидеть самые красивые наряды 1890-х — 1920-х годов. Модные аксессуары, как тростники или театральные бинокли, костюмы для разнообразных занятий, старинная обувь за которой гонялись модницы – это представлено в 800 экспонатах.

Отсюда также черпают идеи для современного стиля, возвращая в моду рюши или переосмысливая корсеты.

Коллекция постоянно пополняется и обновляется. В музее можно увидеть выставку "Коралловый шик", где представлена большая коллекция украшений и аксессуаров из коралла.

Окунитесь в период Викторианской дореволюционной эпохи, подарившей миру много прекрасных вещей и одежды.

Музей истории туалета, город Киев

Адрес: улица Рыболовная, 22.

Здесь есть довольно ироническая история. Музей попал в книгу рекордов Гиннеса, благодаря "Наибольшей коллекции сувенирных унитазов". Но не переживайте, этот музей не совсем о развитии туалетной комнаты от деревянного у бабы за домом до современного. Это скорее о людях, которые занимались важной частью человеческой жизни и готовых облегчить простое бытовое существование, например, мы восхищаемся и благодарим тех, кто изобрел стиральную машинку, или посудомоечную – это позволило нам сохранить самое ценное – время, а люди, которые разрабатывали нужники, еще и спасают наше здоровье, делая нашу жизнь более гигиеническими. проще.

Хотите увидеть унитаз с сенсорным управлением и узнать его возможности? Вы поймете важность, когда узнаете, с чего началась история нужника.

Музей звука, город Одесса

Адрес: ул. Новосельского, 75.

Или вы встречали людей, которые бы совсем не интересовались музыкой? Музыка является особым самовыражением каждого народа, через которую можно проследить как историю, так и состояние развития народности. Украинцы очень поющая нация и наша музыка всегда несла смысл и правду жизни. Воздействие звука на организм человека доказано, но эта мощная сила достаточно поверхностно изучена.

Музей Музыки представляет большую коллекцию аппаратуры, которая сделала возможной передачу и сохранение музыки, позволяя поколениям на изучение собственной музыкальной культуры. Вы многое увидите и еще больше услышите.

Музей сексуальных культур мира, город Харьков

Адрес: ул. Маяковского, 5

Даже если сейчас нет возможности попасть в музей из-за опасности, запомните это место. Это единственное место освещающее развитие столь очень важного аспекта жизни людей. Музей занимается просветительской деятельностью, которая помогает развеять многие мифы, узнать ценные вещи и вывести эту тему на уровень образования.

В музее есть "Детский зал", который доступен с 15 лет и где достаточно эстетично и интересно можно узнать о вещах, которые подаются иногда довольно искривленно через интернет или экранизацию.

В 10 залах музея можно увидеть развитие сексуальной культуры разных стран: Рима, Греции, Японии, Китая, Америки, Африки, Индии, европейских стран. Откройте для себя по новому до сих пор, во многих случаях, табованную и "стыдную" тему, которая является неотъемлемой частью нашей жизни.

Музей гуцульской магии, Ивано-Франковская область

Адрес: стм. Верховина, ул. жабьевский поток.

Дом, где сохранены верования и традиции наших предков. Знания, передаваемые Гуцулами из поколения в поколение. Вы узнаете кто такие мольфары, какой силой они наделены и какие законы природы они никогда не нарушают. Может современность диктует вам достаточно ироническое отношение к этой теме, но складывайте свое мнение только тебе, когда увидите своими глазами, и услышите своими ушами.

Отправиться в путешествие по Верховине - это в общем-то довольно интересное и красивое зимнее приключение, а добавить к своим знаниям сокровища предков еще лучше. Подержите в руках предметы, которые якобы наделены силой, научится читать магические знаки и послушайте интересные советы хранительницы, знающей о сверхъестественных возможностях не понаслышке.

Хижина расположена на территории комплекса "Водограй Карпат", где можно устроить впечатляющий зимний отдых.

Музей украинской свадьбы, Полтавская область

Адрес: с. Большие Будища, ул. Юрия Кононенко, 33.

Сейчас Украина, как никогда, готова защищать свои традиции и культуру, понимая важность собственной идентичности. В музее достаточно живая атмосфера, большинство сохранившихся артефактов можно подержать и использовать. Руководители музея готовы погрузить вас в традиции украинской свадьбы, петь песни, наряжая, чтобы передать всю важность правильного прощания с девичеством и целей на супружескую жизнь. Мудрость нашего народа передавалась через пение, поэтому просто неисчерпаемая сокровищница советов для молодоженов. Эта мощная машина времени откроет мир прекрасного, интимного и важного, чтобы никогда не забыть и передать дальше.

Музей контрабанды, город Одесса

Адрес: ул. Екатеринская, 6.

Где еще мог открыться такой колоритный музей, как не в Одессе. Он освещает достаточно долгий период жизни города, его традиции и понятия. Интересные истории музея рассказывают о достаточно виртуозных схемах, позволяющих контрабанде процветать и распространять свою власть над городом. Узнайте о борьбе с самыми известными контрабандистами и только посмотрите на конфискованное. Вы поймете роль одесских катакомб во всей этой бандитской истории и научитесь быть в три раза более осмотрительными. Или до конца город искоренил эту тематику, конечно нет, просто контрабандисты немного переформировались и приобрели современный вид. Эта борьба вечна, но весы должны быть на стороне добра.

Музей миниатюр Николая Сядристого, город Киев

Адрес: ул. Лаврская, 21, корп. 5 (территория Киево-Печерской лавры).

Это небезызвестный и популярный музей столицы, но вычеркнуть его из списка чрезвычайных музеев просто невозможно. Такой талант трудно постичь, но его точно нужно видеть. Экспозиции дают понять, что у человеческих возможностей нет предела или, по крайней мере, они гораздо шире, чем мы можем представить. Все экспонаты принадлежат Николаю Сядристому. Его талантливые руки и ум показали миру: действующий электромотор, который в 20 раз меньше макового зерна, или розу сделанную в человеческом волоске, или кобзарь, который переместился в игольное ушко. Как это возможно? Просто необъятно. Но есть, существует именно в нашей Украине. Второй такой музей существует только в карликовом горном княжестве Андорра, где хранится еще часть экспонатов.

Узнайте о великом украинском создателе и увидите своими глазами, то во что ум отказывается поверить.

Захватите с собой семью или друзей и устройте познавательно впечатляющие выходные, гуляя по уникальным и невероятным музеям Украины, которые вы не увидите больше нигде в мире.