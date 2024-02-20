Как купить билеты 'Укрзализныци' дешевле. Кому предоставляются льготы и чем лучше онлайн-покупка

Проследить изменения в стоимости билетов на поезд довольно затруднительное дело, на которое не всегда есть время, а точнее всегда нет. Так что проще иметь перед собой ответ, который UaPortal вам дарит в обмен на улыбку.

Когда дело доходит до детских скидок здесь более или менее:

дети до 6 лет – бесплатно без предоставления места;

дети от 6 до 14 лет скидка в 25% (по Украине);

студенты имеют право купить билеты за полцены в плацкартных вагонах и вагонах 2-3 класса;

Что следует помнить взрослым:

ГРС и лица, награжденные орденом III степени, имеют право на бесплатный проезд в вагоне "СВ" в обе стороны 1 раз в год (по Украине);

Лица с инвалидностью I и II группы (после второй мировой войны) бесплатно 1 раз в год в обе стороны в вагоне купе. "СВ" оплачивается с 50% скидкой. Остальные поездки оплачиваются с 50% скидкой с 1 октября по 15 мая;

Лица с III группой инвалидности (после Второй мировой войны или приравненные) – 50% скидка ежегодно или бесплатная поездка 1 раз в 2 года в обе стороны.

Родители и жены военнослужащих, погибших находясь на фронте (и вследствие заболевания также) – 50% скидки на поездку в обе стороны, или бесплатная поездка туда и обратно 1 раз в 2 года.

Лица с инвалидностью или лица, сопровождающие людей с инвалидностью – 50% скидки с октября по середину мая (по Украине);

Участники боевых действий – 50% 1 раз в год на поездку в обе стороны, или бесплатно 1 раз в 2 года;

Лица с I и II группой инвалидности в результате войны – 50% скидки с октября по середину мая и 1 бесплатная поездка в год, в обе стороны;

Лица с III группой инвалидности в результате войны – 50% скидка 1 раз в год в обе стороны и бесплатная поездка 1 раз в 2 года;

Родители погибших погибли или числятся у пропавших без вести - 50% 1 раз в год на поездку в обе стороны, или безвозмездно 1 раз в два года.

Как купить билеты "Укрзализныци" дешевле - взрослым без льгот

Если вы хотите немного сэкономить на покупке жд билетов от Укрзализныци, запомните несколько простых правил, которые можно учесть при планировании поездки.

Выбирайте конкретные дни посреди недели:

понедельник, четверг, суббота – действует стандартная цена;

вторник, среда – цена ниже на 10%;

пятница и воскресенье – цена поднимается на 10% от стандартной.

Время года также игра роль

В зависимости от месяцев меняется число индексации, если учитывать этот показатель, можно сохранить немного денег. Обычно самая высокая индексация с июня по август, несколько ниже в сентябре и январе, а наименьшая 31.12 (1 день), с 21.01 по 31.01 (11 дней) и 9.05 (1 день). Но здесь есть нюанс. Это правило действует только для поездов "Интерсити", ночных экспрессов, скоростных и региональных поездов.

Фирменные и не фирменные вагоны

Места в купе и люксах в продажу попадают первыми, имея немного терпения можно подождать появление плацкартных вагонов в течение суток или нескольких суток. В день отправления поезда, ближе к часу отправления можно взять билеты, стоимость которых уменьшается в три-четыре раза. Конечно, если вы не боитесь перенести свою поездку за неимением билетов.

Скидки на "Интерсити +"

10% скидки при приобретении билетов в обе стороны (1-2 класс);

15% скидка в вагоне 1 класса при покупке за 30 дней;

10% скидка в вагоне 1 класса при покупке за 29-25 дней;

5% скидки в вагоне 1 класса при покупке за 24-25 дней;

10% скидки до билета на понедельник или субботу;

Покупка билета онлайн через сайт или приложение "Укрзализныци"

Конечно, цифровые технологии не стоят на месте и не все за ними поспевают. Еще достаточно большой процент людей выбирают покупать билеты в кассах вокзала, думая, что это надежнее и лучше. Разберемся в плюсах и минусах онлайн покупки.

Плюсы

безопасность (все ваши действия на официальном сайте фиксируются);

не нуждается в паспортных данных;

в приложении может быть больший выбор вагонов, а так же мест с разным диапазоном цены;

выбор места самостоятельно;

быстро и мобильно при наличии интернета;

доступны быстрые заявки на возврат средств при отмене бронирования.

Минусы

цена может быть выше на 5–15%;

чаще всего билет нужно распечатать.

Надеемся, что помогли вам немного сэкономить и путешествия по Украине станут еще немного приятнее.

Статья подготовлена с помощью информации с сайта "Укрзализныци" и информации, предоставленной украинскими СМИ.