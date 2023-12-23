Коляда во Львове. Что ожидает жителей и гостей города в рождественские дни и где отведать Святого ужина

Рождественская неделя на Западной Украине – это удивительное пространство событий, локаций и зрелищ. И хотя война внесла в празднование запрета и понижение настроения, Рождество останутся святым днем, когда все должно быть по традициям и верованиям украинской культуры. Напомним, что в этом году и католики, и православные будут праздновать Рождество в один день 25 февраля со всем Европейским сообществом.

В этом году во Львове запланировано более 200 событий, которые украсят праздничные дни, сообщили некоторые украинские СМИ. Мероприятия подарят чудо и объединят людей в традициях и вере.

Что уже подготовлено

Площадь города уже украшена рождественской елкой, засветившейся еще перед Николаем 5 декабря. Но вместо традиционной звезды на верхушке засиял противотанковый "еж", огни которого все желающие смогут наблюдать до 12 января 2024 года.

Улицы города с магазинами и кафе уже украшены разноцветными огнями, поэтому Львов понемногу набирает ту романтичную рождественскую атмосферу, которую любят туристы со всей Украины. К ароматам шоколада и кофе добавился аромат глинтвейна, а на полочках пекарен красуются украшенные имбирные пряники.

Что планируется на рождественскую неделю во Львове

Из основных событий, которые обрадуют всех желающих, произойдет:

открытие рождественской шопки на площади Рынок (22 декабря в 18.00);

Установление Дидуха на площади Ангелов (24 декабря в 12:00);

концерт рождественской органной музыки среди свечных огней (24 декабря в 14.00 и 25 декабря в 19.00);

Шествие вертепов "Рождество в Гаю", праздничные экскурсии и вечерний концерт (25 декабря в Музее народной архитектуры и быта во Львове, на протяжении всего дня);

Открытие фестиваля "Великая коляда" (25 декабря, Церковь Пресвятой Евхаристии, продлится до 7 января);

Концерт с колядками с участием хора и органа (26 и 29 декабря в 19:00, Львовский органный зал);

Рождественская история от Симфонического оркестра (27 декабря в 19:00, Львовский органный зал);

Маланки и Василия (30 декабря в музее народной архитектуры и быта Львова на протяжении всего дня);

Новогодний органный концерт (1 января в Львовском органном зале).

Отдельным развлечением станет установка импровизированных бочек с костером, чтобы объединить жителей и гостей города вокруг колядки.

Ознакомиться с полной программой рождественских мероприятий во Львове можно по ссылке.

Где попробовать святой ужин во Львове

Хотите проникнуть в традиции украинского Рождества с головой начните с 24 декабря на Праздник вечера. Львов станет роскошным вариантом, чтобы попробовать традиционные песни и услышать лучшее предрождественское пение. Вот несколько заведений, где можно отведать вкусную традиционную Святую Ужин в городе-Леве. Забронировать стол лучше заранее.

Ресторан "Грушевский Cinema&Jazz" – сочельник с 12 традиционными рождественскими блюдами, пение колядников и уютная атмосфера.

Ресторан "Park, Art of Rest" – составьте свое меню на стол на Праздник Вечер из постных блюд и получите невероятное удовольствие от выступления колядников.

Ресторан "Валентино" – вкусные кулинарные традиции на Праздник Вечер и интересный вертеп с программой.