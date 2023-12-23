Коляда во Львове. Что ожидает жителей и гостей города в рождественские дни и где отведать Святого ужина
Рождественская неделя на Западной Украине – это удивительное пространство событий, локаций и зрелищ. И хотя война внесла в празднование запрета и понижение настроения, Рождество останутся святым днем, когда все должно быть по традициям и верованиям украинской культуры. Напомним, что в этом году и католики, и православные будут праздновать Рождество в один день 25 февраля со всем Европейским сообществом.
В этом году во Львове запланировано более 200 событий, которые украсят праздничные дни, сообщили некоторые украинские СМИ. Мероприятия подарят чудо и объединят людей в традициях и вере.
Что уже подготовлено
Площадь города уже украшена рождественской елкой, засветившейся еще перед Николаем 5 декабря. Но вместо традиционной звезды на верхушке засиял противотанковый "еж", огни которого все желающие смогут наблюдать до 12 января 2024 года.
Улицы города с магазинами и кафе уже украшены разноцветными огнями, поэтому Львов понемногу набирает ту романтичную рождественскую атмосферу, которую любят туристы со всей Украины. К ароматам шоколада и кофе добавился аромат глинтвейна, а на полочках пекарен красуются украшенные имбирные пряники.
Что планируется на рождественскую неделю во Львове
Из основных событий, которые обрадуют всех желающих, произойдет:
- открытие рождественской шопки на площади Рынок (22 декабря в 18.00);
- Установление Дидуха на площади Ангелов (24 декабря в 12:00);
- концерт рождественской органной музыки среди свечных огней (24 декабря в 14.00 и 25 декабря в 19.00);
- Шествие вертепов "Рождество в Гаю", праздничные экскурсии и вечерний концерт (25 декабря в Музее народной архитектуры и быта во Львове, на протяжении всего дня);
- Открытие фестиваля "Великая коляда" (25 декабря, Церковь Пресвятой Евхаристии, продлится до 7 января);
- Концерт с колядками с участием хора и органа (26 и 29 декабря в 19:00, Львовский органный зал);
- Рождественская история от Симфонического оркестра (27 декабря в 19:00, Львовский органный зал);
- Маланки и Василия (30 декабря в музее народной архитектуры и быта Львова на протяжении всего дня);
- Новогодний органный концерт (1 января в Львовском органном зале).
Отдельным развлечением станет установка импровизированных бочек с костером, чтобы объединить жителей и гостей города вокруг колядки.
Ознакомиться с полной программой рождественских мероприятий во Львове можно по ссылке.
Где попробовать святой ужин во Львове
Хотите проникнуть в традиции украинского Рождества с головой начните с 24 декабря на Праздник вечера. Львов станет роскошным вариантом, чтобы попробовать традиционные песни и услышать лучшее предрождественское пение. Вот несколько заведений, где можно отведать вкусную традиционную Святую Ужин в городе-Леве. Забронировать стол лучше заранее.
Ресторан "Грушевский Cinema&Jazz" – сочельник с 12 традиционными рождественскими блюдами, пение колядников и уютная атмосфера.
Ресторан "Park, Art of Rest" – составьте свое меню на стол на Праздник Вечер из постных блюд и получите невероятное удовольствие от выступления колядников.
Ресторан "Валентино" – вкусные кулинарные традиции на Праздник Вечер и интересный вертеп с программой.