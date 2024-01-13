Ловите идеи для зимнего отдыха в Украине. Где поразвлечься и оздоровиться в течение еще двух месяцев

Интересный зимний отдых крутится вокруг украинских гор, романтично украшенных городов и санаториев. Как отмечает туристическая компания Join UP в сообщении украинским СМИ, в этом году баланс посещаемых локаций для отдыха поделился почти пополам между отпуском в горах и оздоровительными курортами (55% и 45% соответственно).

"В прошлом году ситуация была совсем другой. Тогда 70% людей выбирали туры в Карпаты, а 30% - оздоровительные поездки в санатории. Это может быть связано с тем, что уменьшилась доля туристов, которые в прошлом году в первую очередь искали комфортные условия для работы". в периоды частых отключений света", – отметили в пресс-службе туроператора.

Изменение картины отдыха достаточно прогнозируемое, время летит и люди устают физически и морально. На фоне психологического состояния вылезают хронические или новые болезни, и оздоровительный отдых становится не просто потребностью, а необходимостью. Часть наших военных также пытается максимально восстановиться для дальнейшей борьбы.

Чем могут помочь Карпаты

Атмосфера карпатских курортов кардинально меняет настроение и картинку перед очами. Обычно локации Карпат зимой – это больше об активном, развлекательном отдыхе и перезагрузке для тех, кто в этом нуждается. Такие курорты выбирают семьи с детьми, потому что зимних развлечений и впечатлений здесь множество. Еще одним потребителем являются романтические пары, которые хотят интересного и впечатляющего времяпрепровождения вместе. Для романтики в Карпатах есть все, что нужно от комфортабельного жилья с джакузи и подарочными корзинами в номер до спа-центров, которые имеют релакс впечатление на двоих.

Поскольку на некоторых известных курортах снежный покрой поддерживается современными пушками, все лыжные развлечения на локациях возможны вплоть до конца марта, что создает возможность уехать на отдых не в пиковый сезон и немного сэкономить денег не уступив комфорт.

Опытные лыжники и спортсмены пытаются отдохнуть в Закарпатье, где высокие крутые склоны ставят новые цели для достижений. Те, кого устраивают небольшие горки для развлечений, могут отдохнуть в Славском или Львовской области. Цены здесь не такие кусачи, а снежных развлечений не меньше, если держится холодная погода.

Зимние курорты с бассейнами и чанами немного расширяют возможность развлечений и придают терапевтический эффект отдыха.

Термальные бассейны, дегустационные туры и величественные замки

Западная Украина - это глубокий колодец с минеральными водами, которые лечебно действуют на организм и дарят спокойный и расслабляющий отдых. Хуст, Косино, Велятино, Берегово, Солочин - поселки и городки, специализирующиеся на оздоровлении термальными водами, при этом каждая локация имеет свое суженное направление и персонал из узких специалистов. Поэтому, когда выбираете оздоровительный комплекс для отдыха, обращайте внимание на направление в лечении относительно своих потребностей, а еще не забывайте посмотреть список противопоказаний, который есть на странице каждого лечебного учреждения.

К примеру, в поселке Солочин на Закарпатье работает санаторий, лечение в котором происходит тремя минеральными водами: Лужанская-4, Лужанская-7 и Поляна Квасова. Направление оздоровления охватывает практически все заболевания органов пищеварения и обмена веществ. А в комплексах Косино в термальных бассейнах лечат заболевания суставов и опорно-двигательного аппарата.

Вообще-то возможность зимой купаться в теплых оздоровительных бассейнах на свежем воздухе достаточно впечатляющий опыт, который нравится как взрослым, так и детям. Такие процедуры значительно улучшают иммунитет и наполняют организм жизненной энергией, что достаточно актуально в настоящем.

Вы всегда можете добавить к такому целебному отдыху еще впечатлений, заказав экскурсии по местным достопримечательностям рядом. Западная Украина богата величественными достопримечательностями прошлого, такими как: Мукачевский замок, замок Паланок, Ужгородский замок, замок графов Шенборнов или Каменец-Подольская крепость. Интересные экскурсии, изучение истории, обзор старинных артефактов достаточно интересный и впечатляющий опыт.

Еще одним вкусным приложением для оздоровительного отдыха могут стать дегустации крафтовых изделий. Западный регион специализируется на сырах и вине, что иногда можно объединить в один интересный тур. Гуцульская кулинарная сцена также может стать целью для отдыха, ведь это целое культурное наследие где бограч и грибная похлебка главные герои, но не последние.

Романтика Львова, Ужгорода и Ивано-Франковска

Даже после окончания рождественских и новогодних праздников эти города остаются в праздничных огнях с интересными локациями для прогулок и отдыха. Благодаря своим архитектурным достопримечательностям, украшенным и подсвеченным, города созданы для романтического отдыха, где всегда есть на что посмотреть и чем заняться. Гастрономическая сцена играет важную роль в таком отдыхе, то вы сможете отыскать как ароматные реберные с крафтовым пивом, небольшие привлекательные магазинчики со вкусностями или винодельческие и сыроваренные с настоящей натуральной продукцией.

Культурная сцена также составит ваши вечера в поразительный момент. Вы можете посетить театры, филармонии, артистические платформы со стендапом или джазовыми музыкантами. Возможности будут очерчены только вашей фантазией и бюджетом.

Посмотрите афишу каждого города перед тем как планировать свое путешествие.

Центральные регионы Украины

Не менее впечатляющий отдых можно составить, например, посетив Хмельнитчину. Здесь у вас будет выбор аж 3 000 культурно-исторических объектов, которые могут составить маршрут вашего путешествия. Увидеть Бакоту, или Каменец-Подольскую крепость или дворец Орловских в Малиевке - можно среди самых популярных рекомендаций.

Киев может осуществить все ваши мечты на отдых. Особенно если вы проживаете в другом регионе и редко бываете в столице. Исторических достопримечательностей и музеев здесь множество, даже бесплатных. Музей Национальной идентичности, или Экспериментаниум может удовлетворить средний возраст детей, которых обычно довольно трудно заинтересовать. Развлекательные комплексы с катками, кинотеатрами, боулингами, аркадными играми, лабиринтами, шоппингом и кафе сами по себе могут оказаться отдельным впечатлением.

Для желающих отдохнуть в курортных отелях столицы с бассейнами, спа-центрами, банями и ресторанами найдутся варианты как в Киеве, так и в его пригороде.

На выходных в столице проводятся бесплатные разнообразные экскурсии по городу, что помогает сделать прогулки более интересными, а отдых бюджетным. Локации центра и Контрактовой Площади могут стать романтически вечерним плацдармом для особого момента среди разноцветных фонарей и огоньков.

Гастрономическая сцена столицы включает в себя весь ассортимент от знаменитой киевской лепешки возле метро Театральная до самых изысканных ресторанов на Днепре возле Годового вокзала. Не важно греетесь ли вы горячим глинтвейном на улице, или сидите среди изысканного антуража, Киев оставит в ваших воспоминаниях приятные ощущения и красивые инстаграммные фотографии.