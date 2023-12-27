Новогодние путешествия по Украине. Что предлагают туроператоры и по какой цене

Новогоднее путешествие – это интересный опыт, позволяющий максимально отдохнуть по удобной для вас цене. Интересный подарок для себя, или же для всей семьи предлагают сделать много туроператоров Украины. Какое направление выбрать, какую сумму приготовить узнал UAPortal.

Сказки зимнего Тростянца

Предложение интересного однодневного путешествия предложила KrainaUa. Ближайшая дата поездки планируется на 30 декабря и стоит 1500 грн. Выезд проходит из Киева от станции метро "Черниговская".

В программе тура:

остановка в поселке Тростянец и смакование душистого чая с вкусняшками;

посещение Тростянецкого дендропарка. Очень красивый ландшафтный парк, который в зимнюю пору со снегом превращается в белоснежную сказку. Даже если со снегом не повез свежий воздух и природа остается неизменной;

казацкий обед в сельской усадьбе. В меню шашлык и настоящий казацкий кулиш. Отведайте чай из настоящего самовара и проведите время в уютной компании.

посещение музея Скоропадского с проведением экскурсии.

Поездка подойдет как для отдельных лиц, так и для празднования корпоративного Нового Года.

Новый год в доме-музее

Встретить Новый Год в настоящем украинском антураже с традициями и песнями – отличный способ показать детям пример идентичности или объединить компанию друзей.

Выезд происходит 30.12 (дату можно выбрать), а путешествие рассчитано на 3 дня. Стоимость поездки с проживанием и программой 4 500 грн с человека.

В программе тура:

остановка в Луцке и поселение в отель 3* "Украина" в центре города. Расселение происходит по два в номере;

обед в отеле;

экскурсия в замк Любарта;

свободная прогулка по уютному новогоднему городу;

вечерняя экскурсия "Романтика и мистика Луческа";

Завтрак в отеле и большая экскурсия "Олени, лошади, автомобили, самолеты". Посещение экопарка и музея;

обзорная экскурсия села 19 века;

встреча Нового Года в отеле;

Завтрак в отеле и интересная экскурсия к Олике и Туннелю любви.

Тур хорошо подойдет под семейный отдых, или же романтическое путешествие для двоих. Предложение путешествия от KrainaUa.

Закарпатский калейдоскоп на выходные

Выезд во Львов 29 декабря, возвращение 31 декабря. Встреча с гидом проходит на железнодорожном вокзале Львова. Стоимость тура 3990 грн.

В программе тура:

заповедник Тустань;

водопад Шипот и переезд в Пилипец;

сытный ужин и поселение в усадьбе на горнолыжном курорте Пилипец;

завтрак в усадьбе и экскурсия в Берегово;

термальные бассейны комплекса Жаворонок в которых можно будет купаться 3 часа;

экскурсия в Мукачево и дегустация закарпатских вин;

завтрак и экскурсия к озеру Синевир и посещение реабилитационного центра бурых медведей. Возвращение во Львов.

Путешествие можно присоединить к празднованию новогодней ночи во Львове. Такое насыщенное путешествие предложила туристическая компания Anga Travel.

Оливье в Межречинском

Однодневная поездка в Междуреченский парк прямо 31 декабря. К началу комендантского часа возвращение в Киев. Стоимость вашего побега 1590 грн с человека.

В программе тура:

прогулка по парку в сопровождении профессионального гида, который расскажет много интересного, пока вы дышите кристально чистым воздухом и изучаете следы вокруг. музей лесных промыслов подарит отличную возможность сделать фото в аутентичных костюмах и подержать экспонаты в руках.

веселое общение у костра, жарка картофеля и традиционное новогоднее оливье.

Это лучший побег от новогодней суеты и удручающего настроения накануне начала нового года. Поездку предложила KrainaUa.

Новогодние термалы, замки и вино

Тур рассчитан на 4 дня с 29.12 по 1.12 включительно. Начало тура проходит во Львове. Стоимость поездки 4495 грн с человека.

В программе тура:

выезд из Львова в Мукачево и посещение замка Паланок и обед;

термальные воды Берегово на курорте Жаворонок;

дегустация закарпатского вина;

поселение в гостиницу "Ларк" и ужин;

завтрак в отеле и выезд на дегустацию в Ботаре (повидло и колбасы);

поездка в Хуст и посещение Страусиной фермы;

экскурсия на Ранчо "Хайленд" и дегустация улиток;

купание в термальных водах Велятино;

ужин в отеле;

завтрак и выезд на экскурсию по дворцу Шенборна;

переезд в Ужгород и прогулка по городу;

вечернее купание в термальных водах курорта Барвинок;

возвращение в гостиницу и подготовка к празднованию Новогодней ночи;

поздний завтрак и выезд в поселок Пилипец, экскурсия на водопад Шипот;

катание на канатно-кресельной дороге к горе Гимба;

свободное время для зимних развлечений и возвращения во Львов.

Путешествие прекрасно подойдет как для семей, так и для веселых компаний, или романтической активной пары. Путешествие предложила компания Anga Travel.

И помним, как Новик Год встретим, так его и проведем.