Парк хоббитов в Яремче. Будьте первыми, кто посетит одну из лучших инстаграммных локаций Украины

Уникальные места Украины скоро пополнятся одной из прекраснейших и загадочных локаций. В Яремче с 2020 года создают поселок хоббитов. Те, кто смотрел фильм могут представить какая красота ожидает гостей поселка. А те, кто еще не в теме может зайти ознакомиться с видом парка через "Инстаграм".

Место, где будут оживать легенды и пополняться ваш фото контент состоит из домов прямо посередине возвышенностей и на деревьях. Лесной декор поражает мастерством создателей, которые создают картины сливающиеся с природой вокруг. Подвесные мосты и дороги станут супер-развлечением для детей и взрослых. Прогуляться по парку и заглянуть во все локации можно будет совсем скоро, об этом пишут организаторы на своих социальных страницах.

Не разворачивая много подробностей, а только приоткрыв занавес становится понятно, что гостей парка будут ждать тематические персонажи и легендарные герои.

Домик самого Гедзьо обустроен витражными окнами и мягкой мебелью в украшении дерева. Детализованность парка поражает каждой деревянной черепицей на крыше и торчащими из-под земли зелеными холмами и имеющими свои окошки и входы.

За круглой деревянной дверцей открывается исправный магический уют закарпатских хоббитов.

Дата открытия пока не раскрыта, и мы будем держать вас в курсе, чтобы вы смогли первыми посетить сказочный мир Гедзе в Яремче.

Адрес парка: улица И.Петраша, Яремче, Ивано-Франковская область, 78500, Yaremche, Ukraine