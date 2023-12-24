Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

Всесезонный курорт Украины Буковель открыл свой лыжный сезон. Известность и слава этого хорошего места отдыха в Карпатах давно вышли за пределы страны и испытать себя на спусках Буковеля приезжали профессиональные лыжники, и желающие со всего мира. Война сменила ориентиры и поток иностранных туристов существенно снизился. Однако и сами украинцы любят комфортабельный и профессионально оборудованный горнолыжный курорт.

Цены здесь всегда были европейские, что обосновывалось уровнем комфорта и широким спектром услуг и развлечений в комплексе. Какие цены ожидают украинских туристов этой зимой и, что учесть для сокращения бюджета на отдых в Буковеле, узнал UAPortal.

Какие отели входят в горнолыжный комплекс Буковель

На территории горнолыжного комплекса находится достаточно большой выбор отелей. Некоторые из них расположены довольно близко с подъемниками, а другие имеют большой спектр развлекательных услуг. Составляя бюджет на отдых в Буковеле, ответьте себе на следующие вопросы:

мне нужно жилье рядом с подъемником;

какие развлечения я хотел бы включить в свой отпуск;

какой вид питания меня устроит (трехразовое, только завтрак, произвольное питание).

От ваших ответов зависит выбор отеля и цены, которые будут составлять бюджет на путешествие. Мы составили вам обзор некоторых популярных локаций для остановки в Буковеле.

Bukovel Hotel

Этот отель предлагает жилье на три звезды в виде двухэтажных деревянных коттеджей. Номера коттеджей стартуют от двухместных экономов за 2970 грн до Шале Премьер за 21735 грн. Объединены они VIP проходом на подъемники и входящими в стоимость завтраками.

На территории этого деревянного городка есть детская площадка с зимними развлечениями, детский клуб, кафе, ресторан и мини-бар, который оплачивается дополнительно.

Рядом можно посетить "Баньку на дровах". Здесь за 2.5 часа за трех человек возьмут 6 555 грн, за дополнительный час 950 грн, за дополнительного человека 1 320 грн. Купель "Карпатское разнотравье" в бане стоит 855 грн. Многие дополнительные услуги от ванночки для ног до разных видов массажа в диапазоне от 130 грн до 1 000 грн.

Заведения питания рядом включают украинский мясной ресторан Salo и Veranda Lounge-Zone. Полноценный обед в реставрации, в среднем, составляет от 300 до 700 грн. на человека без алкогольного меню. Бар Веранда имеет среднюю цену на коктейли в 150 грн, а вот бутылка вина может стоить около 1 000 грн.

Деревянный городок находится под круглосуточной охраной.

Bukovel Apart

Отель насчитывает 21 номер люкс, оснащенных кухнями и современным дизайном в интерьере. Апартаменты трех типов имеют диапазон цен от 6521 грн за двухместный номер до 7108 грн тако за двух. Отель оснащен детской площадкой и рестораном и находится рядом с подъемниками.

Рядом с гостиницей изысканная итальянская пиццерия OSTERIA ITALIANA. Стоимость пиццы на дровах в среднем 180 грн. за 500 гр, а паста от 150 грн. Пиццерия находит на территории комплекса VODA CLUB, где среди холодной зимы вы можете оказаться в теплых бассейнах в купальнике. Утром и вечером комплекс можно посетить с билетом за 350 – 500 грн.

HVOYA Apart-Hotel & SPA

Еще одна удобная локация рядом с подъемниками (склон №7), да еще со спа зоной, которая войдет в стоимость проживания. На территории отеля есть ресторан и лобби-бар, детская комната с аниматором и комфортабельные номера от 23 кв. до 77 кв. Цены за двухместный номер от 5060 грн до 14218 за апартаменты.

Рядом можно посетить Мясо и Азия. В меню птицы и рыбы и широкий выбор алкогольных напитков. Средний ценник за обед на одного составит около 500 – 700 грн.

Bukville Hotel & SPA

Рядом с гостиницей подъемник №1. Стандартный номер на двоих с балконом в отеле стоит от 3000 грн. В эту сумму не войдет спа и питание.

Лыжные школы Буковеля

Горнолыжный курорт Буковель обслуживают три лыжные школы. Если брать в пример Ski School индивидуальное занятие в два часа будет стоить около 1403 грн, а обучение в группе 1329 грн с человека. Школа предоставляет услуги с профессиональными инструкторами, как для взрослых, так и для детей. Вы можете покорять не только лыжи, но и сноуборды. В зависимости от сложности склона стоимость тренировки может составлять от 1440 грн до 25000 грн за карвинг на черных трассах.

Дополнительные развлечения в Буковеле

Недавно в Буковеле открыли санную трассу. Где, как в детстве, вы можете нестись на санках с верхушки склона. На склоне действуют абонементы, в которые уже входит цена оборудования. Цена одного спуска для взрослого человека 406 грн., абонемент на 3 часа 812 грн.

Снегоходы также довольно популярно развлечение для тех, кто обожает скорость. Трассы рассчитаны не только на взрослых, но и для детей. Поймать ветер нажав на педаль газа можно за 554 грн (10 минут) или за 1 366 грн (30 минут).

Сноутюбинг – развлечение для всей семьи. Доступность этой игры составляет 36 грн за один спуск.

Что может оказать положительное влияние на бюджет отдыха в Буковеле

Постоянные клиенты Буковеля поделились лайфхаками отдыха для понижения бюджета на отпуск.

Бронь жилья. Заранее бронирование всегда выгодно, а гибкое бронирование во время войны в стране сделало этот лайфхак менее рискованным.

Покупка ски-пассов. Реально оценивайте свои возможности: если вы не постоянный ценитель лыж и высоких подъемов, не стоит брать большой абонемент, лучше воспользуйтесь возможностью покупки на пол дня прямо в кассе в день катания. Но если вы мечтаете не вылезать из лыжной обуви длинные абонементы существенно сэкономят ваш бюджет.

Выбор сезона. Выберите низкий сезон, чтобы сэкономить буквально на всем от жилья и проката лыж до покупки ски-пассов. Низкий сезон в начале декабря или с середины марта. Склоны Буковеля покрыты снегом даже тогда, когда его уже нет.

Узнайте входит ли в стоимость вашего жд билета до станции "Татаров-Буковель" трансфер до курорта. Такая возможность есть с 2022 года и вам не придется тратить деньги на дорогие такси.