Самое волшебное путешествие в резиденцию Святого Николая к 6 декабря: Как сказочно перевести детей на новую календарную дату

Нам взрослым проще осмыслить переход на новый календарь и смещение дат календарных праздников. Но дети старше 6 – 7 лет хорошо помнят, что волшебная сказка должна быть 19 и здесь трудно говорить об истории и как должно быть. Проще всего показать детям 6 декабря настоящую сказку, чудеса в которые невозможно не поверить, когда видишь это воочию.

Где живет украинский Святой Николай

Конечно, в каждом городе можно найти маленькую резиденцию, где сидит Святой Николай и фотографируется с детьми в костюме Санты (не везде). Однако в Украине есть локация, официально признанная резиденцией Святого Николая и там красота, чудо и подлинность переплетаются в самую волшебную сказку, которая останется с тобой еще надолго. Сам Святой одет в настоящую рясу, а картина вокруг не дает сомневаться в подлинности чуда.

Дом волшебника находится на территории парка "Гуцульщина" в Ивано-Франковской области.

Что увидеть и чем заняться в резиденции

Сказка начнется уже с запада на территорию парка, ведь это одна из самых красивых локаций в Украине. Большой деревянный дом состоит из рабочего кабинета Святого Николая, где каждая деталь – это вера в чудеса. В резиденции проводятся мастер-классы по выработке игрушек, есть место, чтобы загадать самое заветное желание, попробовать себя в разных видах мастерства и узнать много интересного в музее природы. На территории дома есть детская железная дорога и небольшой контактный зоопарк.

Есть еще одна отличная новость. Резиденция работает в течение года, но зимой это настоящая праздничная магия. Кому повезет побывать здесь 6 декабря может попасть еще и на фестиваль и множество ярких организованных мероприятий.

А самое главное все дети в этот день получают подарки от самого Святого Николая.

Вход и экскурсия проводится за достаточно символическую оплату (10 грн), но удовольствие бесконечно.

Как связаться со Святым Николаем

Даже если у вас нет возможности поехать и увидеть, вы всегда можете начать с письма к Святому Николаю. Ему можно написать электронное и обычное письмо, а главное оно отвечает всем деткам.

Электронная почта: st.nicholas.estate@gmail.com

Адрес: НПП "Гуцульщина", ул. Дружбы, 84,м. Косов, Косовский р-н, Ивано-Франковская обл., 78600.

Заказ экскурсии: +380 (97) 173-66-56 (Ульяна)

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