Самые вкусные кофейни Львова. Где погреться и чем насладиться этой зимой

Львов пахнет уютными кофейнями. За каждым поворотом вымощенных брусчаткой улиц можно встретить оригинальное заведение, где вас удивят разнообразием, качеством и подачей бодрого напитка. Если вы во Львове на выходные, нужно иметь под рукой список лучших кофеен, чтобы получить вкуснейшую, приятно впечатляющую чашечку ароматного кофе.

Копальня кофе – площадь Рынок

Невероятное кофейное заведение Львова, где можно насладиться настоящим подземным приключением и попробовать более 30 сортов ароматного напитка. Здесь действительно добывают кофе из настоящих ископаемых и вы можете принять в этом участие. Несколько тематических залов делают заведение настоящим музеем кофе, где можно насладиться интересной экскурсией и узнать много фактов о любимом напитке.

Кофейные зерна обжариваются на месте, поэтому вы всегда получаете самый свежий кофе. Вы можете попасть на интересные мероприятия, которые часто проходят в зале под стеклянным потолком, и приобрести вместе с кофе интересные тематические сувениры и вкусности.

Среди разнообразия приготовления есть кофе в турке, фирменный запаянный кофе и классическое приготовление машиной. Каждый найдет напиток и сорт кофе по своему вкусу, даже те, кто хотят немного подогреть чашку пьянящими добавками. Пахучий напиток вам нальют в фирменную чашечку или в стакан с собой и украсят молочную пенку рисунком.

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Штука – ул. Котлярская, 8

Насладиться не только кофе, но и штукой. Штука из польского – искусство. Это действительно оригинальное заведение, аналог которого существовал еще 100 лет назад. Но принцип подачи и атмосферы остался прежним. Такая себе галерея, для современных мастеров, где за чашечкой кофе можно рассмотреть фотопроекты, или картины.

Интерьер кафе акцентирован на австро-венгерском периоде города, что создает уникальную атмосферу и приятное предвкушение. Надписи на фасаде здания были реставрированы львовскими мастерами и являются оригиналами.

Выбор напитков довольно велик, здесь и ароматизированный кофе и чистый в основе, а вкусные добавки, как грушевое суфле, или меренговый рулет придают еще большее наслаждение.

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Армянка – ул. Армянская, 19

Кофейня поддерживает свою репутацию и популярность уже более 50 лет. Это колоритное заведение гордится своей историей, поэтому на стенах можно увидеть фото артефакты и дорогие сердцу воспоминания, поддерживающие радушную атмосферу в кафе. Здесь всегда собиралась достаточно творческая и не стандартная молодежная тусовка, которая хотела занять один из 7 счастливых столиков. Но обычно стояла огромная очередь. И хотя заведение немного расширилось, популярность также набрала обороты и вы до сих пор можете немного подождать и нагулять аппетит. Оно того стоит.

Вкусный бодрый напиток подают в фирменных чашках, или упаковают с собой. Инстаграммные десерты за стеклянной витриной настолько идеалистические, что не сразу можно поверить в их исправность, нужно просто отведать и прихватить с собой.

В Армянце также готовят настойки собственного производства, которые можно добавлять в кофе. Вы сможете приобрести с собой, чтобы этот вкус согревал вас и дома.

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Фиксаж – ул. Князя Романа, 6

Уникальные тематические интерьеры во Львове превращают заведения в интересные музеи, где хочется задержаться. Кофейня Фиксаж хранит артефакты кинофототехники, расположенные среди деревянных бабушкиных шкафов и резных стульев и диванов. Коллекция собиралась более 40 лет и насчитывает более 2000 экспонатов.

Атмосфера и общая стилистика поддерживаются и посудой, и свисающими с потолка готическими люстрами.

Витрина с сладостями сияет цветами и разнообразием. Штрудель может стать вашим завтраком вместе с ароматной чашечкой кофе. Любители чаев также оценят ассортимент, отведав редкие сорта чая.

Заведение предлагает небольшую площадку для желающих сделать свою выставку или мероприятие, а так же интересную экскурсию, где можно углубить свои знания по фотографии и киноразвитию.

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На бамбетле – площадь Рынок, 29

Для тех, кто не знает что такое "бамбетля" предлагаем объединить полезное с приятным и посетить уютное заведение в пассаже Андреолли. Вам повезет, если вы займете атмосферные места на подоконнике, за ними все время идет охота. обязательно зайдите внутрь и обратите внимание на предмет – сундук, который когда-то служил и как шкаф, и как кровать, и как скамейка – это бамбетля.

Разнообразие кофейных напитков – это второе, что приятно поражает в кафе. Фирменный "кофе на бамбетле" с медом и лимоном. рекомендуем еще попробовать ямайскую с ромом и розовую лат. Или же открыть свою новинку, чтобы запастись рецептом домой.

Здесь можно попробовать не только оригинальный кофе, но и отведать знаменитый Галицкий творожник, залитый горячим шоколадом или соленой карамелью.

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Венская кофейня – ул. Свободы, 12

Старейшее кофейное заведение во Львове недавно праздновало свое 195-летие. Его стены помнят с чашечкой кофе Михаила Грушевского, Станислава Людкевича, генерала Тарнавского, Владимира Гнатюка и Ивана Франко.

26 лет назад был обновлен главный зал и заведение начало свою вторую жизнь. Ориентиром для вас может стать скульптура Йозефа Швейка, недавно украсившая территорию возле кафе.

Заведение имеет достаточно широкий ассортимент не только кофе, вы можете насладиться вкусными завтраками и даже сытными обедами. Прекрасная кофейня для встреч дружеской компанией и семейных посиделок и изысканных вечерних банкетов.

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Львовская мануфактура кофе – пл. Свободы, 2А и ул. Валовая, 16

Сеть кофеен, которую вы можете встретить уже в нескольких местах Львова. Это довольно популярное место, ведь вместе со вкусным свежеобжаренным и свежесмолотым кофе здесь можно приобрести все, чтобы делать такой кофе дома. От профессиональных кофеварок до разнообразных сортов кофе, как молотых, так и в зернах.

Десерты красуются на стеклянных полочках, а в меню настоящий выбор блюд для завтрака и обеда.

Антураж довольно прост, но все ради того, чтобы не смещать акценты, потому что здесь главный кофе и о нем вы все время должны думать, пока наконец начнете наслаждаться.

Воспользуйтесь возможностью попробовать сезонные напитки. Зимой вы можете погреться глинтвейном, или поддержать иммунитет облепиховым чаем, а в жару перейти на фирменные лимонады, дающие свежесть и воодушевление.

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Зимние прогулки могут стать приятнее, если знать где выпить вкуснейшего кофе во время путешествия.