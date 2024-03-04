Ценопад в Карпатах. Время для бюджетного отдыха в марте

Кто весь год мечтал о Карпатах и откладывал деньги на перезагрузку, может бронировать даты. Сезон вошел в период спада и цены существенно снизились. Какие шансы хорошо отдохнуть по сниженной цене и где рассказал основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский в интервью украинским СМИ.

Снежный покров Карпат постепенно уменьшается, однако, остаются места и курорты, где еще смело можно захватить катание на лыжах, сноубордах и тюбинговых развлечениях. И синоптики бросают хорошие прогнозы для тех, кто хочет побыть среди заснеженных красивых украинских гор.

Что влияет на спрос в конце февраля и начале марта

Среди нескольких факторов, таких как сезонные волны и погодные условия, Алексей Войцеховский озвучивает еще несколько причин, которые обусловлены настоящим. К примеру, увеличение постов ТЦК и проверок по дороге в Карпаты стало существенным препятствием к желаемому отдыху.

К тому же некоторые населенные пункты остались без снежного покрова и значительно снизили цены на проживание и услуги. Это временно, пока кровь не восстановится. Так что забронировать номера можно сейчас по достаточно выгодным предложениям.

Какие горнолыжные курорты остаются со снегом

У Буковеля и Драгобрата есть самые длинные непрерывные зимние сезоны. Склоны Драгобрата имеют значительную высоту, так что снег держится непрерывно. А вот популярный международный курорт Буковель имеет подстрахование в виде пушек, засыпающих склоны искусственным снегом, что тоже способствует непрерывной работе в течение зимы. И даже эти заснеженные магнаты затрагивают спад спроса и цены.

Практически благодаря тому, что в начале зимы снега было очень много и спрос был выше обычного, в феврале происходит существенный спад на всех горнолыжных курортах.

К примеру, двухместный номер на курортах Драгобрата в конце февраля можно забронировать за 2–3 тысяч гривен, а в Ясине в диапазоне 700 – 1200 грн за номер. Буковель может предоставить такие же показатели по сравнению с соседским Татаровым или Яблуницей.

Выбирая жилье можно забронировать его в соседнем городке и воспользоваться услугами больших курортов днем. Частные усадьбы также существенно изменяют свои цены к бюджетным, при правильном планировании отдых может получиться финансово приятным.

Какие периоды межсезонья выгодны для отдыха в Карпатах.

Ценовой спад на курортах Карпат происходит волнами в течение года. Выбирая ноябрь или вторую половину марта можно существенно уменьшить свои расходы на проживание и услуги курортов. Да, можно не угадать с погодой, но это не означает, что отдых делается невозможным. Во первых, рядом могут быть горнолыжные гиганты, которые снабдят снежными развлечениями. Во вторых, можно выбрать проживание там, где есть дополнительные развлечения или оздоровительные процедуры (бассейны, чаны, сауны, терма) и устроить капсульный расслабляющий отдых.

Прикарпатье и Закарпатье богаты колоритными музеями, дегустационными залами и разнообразными экскурсионными маршрутами в Замки и исторические достояния Украины. Всегда можно составить интересный и познавательный маршрут. А иногда, и сейчас уже чаще, достаточно просто комфортного жилья за небольшую цену и тихую живописную природу, которая выслушает, разрадует и вернет покой в душу, хоть на время.

Путешествуйте по Украине и отдыхайте – это своевременно.