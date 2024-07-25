В национальном парке в США под ногами туристов фонтаном 'взорвалась' земля: что произошло (видео)

Национальный парк Йеллоустоун считается одной из самых захватывающих природных достопримечательностей в Соединенных Штатах. Эта уникальная территория находится над активным супервулканом, который является источником тепла для многочисленных подземных водоемов, окисляя их содержимое.

Это придает парку его неповторимую красоту, но также сопровождается определенными рисками. Последние события, о которых написал Science Alert, подтверждают это.

Инцидент произошел 23 июля в 10:19 по местному времени в геотермальной области, известной как Бисквитный бассейн. Там произошел выброс горячей воды, который был значительно мощнее, чем обычно, вырываясь на поверхность из глубин земли.

В видеоролике, который выложила в Facebook Влада Марч, видно как в воздух поднимается темный фонтан материала. Люди, находившиеся рядом, быстро побежали в укрытие после неожиданного взрыва.

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Однако этот инцидент не несет никаких причин для беспокойства. Это было не вулканическое извержение, а гидротермальный выброс, связанный с перегревом воды в подземных водоемах.

Согласно официальному заявлению Геологической службы США и Йеллоустонского национального парка, "Гидротермальные взрывы происходят, когда вода внезапно превращается в пар под землей, и они относительно распространены в Йеллоустоне".

Там также напомнили о предыдущих подобных событиях. Например, в 1989 году произошел взрыв гейзера Поркчоп в Норрисовом гейзерном бассейне, а 15 апреля 2024 года там же было зафиксировано меньшее извержение. Другой случай, похожий на тот, что произошел 23 июля, имел место в Бисквитном бассейне 17 мая 2009 года.

Когда вода находится под землей под большим давлением, она может нагреваться до температур, значительно превышающих точку кипения. Примерно при 250 градусах Цельсия она переходит в паровую фазу и расширяется. Без возможности выхода под землей, вода ищет путь на поверхность.

Взрывы гидротермального типа в Йеллоустоне не имеют прямой связи с магматической деятельностью, но могут быть связаны с сейсмическими процессами. Обычно в Йеллоустоне фиксируют от 1500 до 2000 землетрясений ежегодно.

Во время таких извержений, как то, что было зафиксировано 23 июля, пар, вода, почва и камни могут вылетать на высоту до двух километров, образуя кратеры после себя.

Эти небольшие извержения случаются довольно часто, но большие происходят гораздо реже - примерно один раз в 700 лет.

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