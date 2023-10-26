Вход – 5 гривен. Где получить незабываемые впечатления в Киеве на выходных

Локация, которая быстро становится популярной для туристов столицы благодаря великолепной живописной природе, пещерам и садам. Посетить место можно в любые выходные заплатив всего 5 грн., вы будете удивлены за что. Китаевская пустынь – место в Киеве, которое очарует природой и тайнами.

Совершенно не пустыня

Да, слово "пустынь" совсем не означает пустыню. Этот монашеский поселок удален от монастыря. И в нашем случае – это место с довольно пышной природой, ландшафтными садами и таинственными пещерами. Именно для входа в пещеры вам и понадобятся 5 грн, за которые вы купите свечу.

Как добраться Китаевской пустыне (ударение на первый слог)

Вы можете сделать это даже общественным транспортом. От метро "Арсенальная", "Дружбы народов", от Киево-Печерской Лавры - маршрутка № 470. От станции метро "Лыбидская" автобус № 52 (остановка школа) или автобусы № 20 и № 27 (остановка "Китаевская улица". Станция метро "Выдубичи" автобус № 43 (остановка 1-й Корчеватский массив).

Что посмотреть в Китаевской пустыне

Территория вокруг пещер достаточно красива для вашего Инстаграма в любое время года. Пышные ландшафтные сады и водоемы станут великолепной прогулкой как с семьей, так и для свидания. Густой лес с ягодными кустарниками и фруктовыми деревьями и угостит, и подарит возможность активно отдохнуть или с пикником, или просто с велосипедами.

Пещеры станут особым и таинственным опытом для храбрецов. Только с одной свечой вы сможете исследовать рукотворные ходы, датируемые 17 веком. На стенах можно увидеть надписи на старославянском и вырезанные в глине иконы. Помните, что даже летом в пещерах достаточно холодно, так что прихватите теплых вещей с собой и честно отвечайте себе на вопрос: боюсь ли я тьмы и узкого замкнутого пространства?

Если вы боитесь спускаться в пещеры самостоятельно, вы всегда можете посетить Китаев в рамках экскурсий или туров, где с вами будет опытный гид, который сможет не только показать таинственные ходы, но и рассказать много интересного об этой древней местности.