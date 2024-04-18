Вкусные заведения Одессы, Львова и Киева находящиеся в подвальных помещениях. Можете не прерывать свой хороший момент
Война вносит свои коррективы в наш досуг. Организовать праздник для себя стало задачей со звездочкой. Одна из причин – воздушные тревоги, из–за которых заведения вынуждены закрываться. С нашей подборкой вкусных заведений в подвальных помещениях вы можете больше не ставить свой праздник или важный момент на паузу.
Вкусные "бункеры" Одессы
Кроме катакомб, где можно посетить красивые и вкусные экскурсии, в Одессе есть много кафе и ресторанов, залы которых находятся в подвальных помещениях. Они служат местами относительной безопасности и локациями, где можно не прерывать обед или ужин во время воздушной тревоги.
Ресторан "Гамбринус"
Эта пивная сцена Одессы существует уже более 130 лет. Расположившись в самом центре города, напротив Гор-сада, ресторан привлекает жителей и гостей меню с широким ассортиментом пива, в том числе и крафтового. Впрочем, здесь можно устроить и отличный ужин, благодаря выбору горячих закусок, салатов, мясных и рыбных блюд, а также зайти на чай или кофе с отличными десертами. Ресторан ждет своих посетителей с 12.00 до 19.00.
UNIT CAFE
Кафе имеет два этажа для удобного расположения гостей нулевой и первый. Верхний зал оснащен диванами и столиками, а также большим плоским экраном, для проведения дополнительных мероприятий или просмотра матчей. VIP зона нулевого этажа имеет интерьеры, которые импонируют любителям игры в "STALKER". Подвальный зал подойдет для крупных компаний или вечеринок и не закрывается во время воздушной тревоги. В кафе вы можете отведать вкуснейшие украинские, итальянские и чисто одесские блюда. Это могут быть как завтраки, так и ужины, бизнес-ланчи, или алкогольные или безалкогольные вечеринки.
Кафе "Алхимия"
Если вы гуляете по Дерибасовской и хотите добавить себе разноцветного вкусного настроения – вам сюда. Яркие цвета, подсветка и европейское меню с вегетарианскими и детскими блюдами. С 12.00 до 15.00 можно попасть на бизнес-ланчи и отведать больше и немного экономнее. Сезонное меню означает натуральные продукты в тарелке.
КОФЕ SALUTE
Когда прерывают утренний кофе разочарование не оставляет целый день. В кафе SALUTE этого не произойдет. Спускайтесь вслед за персоналом и продолжайте начало своего удачного дня. В меню и холодный и горячий кофе, а также удачные миксы. К напитку вы можете выбрать утренний круассан, сэндвич или ореховый батончик с печеньем. Расположено бодрое заведение на улице Вице-адмирала Жукова.
РЕСТОРАН "СКАЗКА RESTART"
Хотите спокойно отведать блюда итальянской, европейской и японской кухни? Спускайтесь в "бункер" заведения с барной стойкой, плоским экраном и большими посадочными местами для компаний. Ресторан работает до 21.00
Вкусные "бункеры" Киева
Многие Киевские рестораны с залами-подвалами повесили указатели укрытия, чтобы во время воздушной тревоги укрыться от опасности могли не только посетители ресторана, но и прохожие.
JACUZZI
Фонтан-бар на ул. Большая Житомирская 25/2. Есть в меню бриош-бургеры, супы, салаты, вкусные десерты и широкий выбор в алкогольном меню, включая фирменные коктейли.
Паровоз SpeakEasy
Сеть заведений в подвальных помещениях. Это спикизи-бары, где вас ждет хороший выбор вина в меню и дружеская атмосфера. Стейки и всевозможные закуски украсят ваше ожидание или праздник. Сеть была отмечена в ТОП 500 баров мира, поэтому вкусного.
Одно из заведений расположено по ул. Большая Васильковская, 19
BeerЖа
Заведение известно в столице пивной биржей, где обвал цен иногда равен до – 40%. В меню найдутся и хороший выбор закусок под пиво, и банкетные блюда к вашему празднику. Помещение бара действительно похоже на бункер, потому что имеет аварийное освещение на случай отключения энергоснабжения, да и значительные запасы воды и пищи.
Адрес заведения: ул. Регенераторная 4а.
Толстый Лев
Привлекательное место для крупных компаний. Бег Сети и Венгерская тарелка позволят сделать красивый стол по приятной цене и разнообразить ваши вкусы. Интересным приложением к интерьеру заведения стал музыкальный автомат, где вы можете заказать любимый трек. Заведение гостеприимно поздравляет вас вместе с домашними питомцами.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 18а.
Urban Grill
Гриль-бар и сидерия, в которой можно атмосферно и вкусно посидеть как большой компанией, так и двух. В ресторане три разнообразных по интерьеру этажа, и во время воздушной тревоги все могут переместиться в зал в подвальном помещении.
Адрес: ул. Хорива 25/12
Вкусные "бункеры" Львова
Старинный город Льва имеет множество привлекательных, известных и вкусных локаций в подземельях. Погуляем по центру города, чтобы знать где вкусно спрятаться.
Крыевка
Гуляя в выходные и праздничные дни на Площади Рынок, очередь в Крыивку никогда не заканчивается. Популярность заведения обусловлена великолепной кухней, а созданной атмосферой. Интересная подача блюд полевой украинской кухни в военной посуде покоряет не только местных, но и зарубежных гостей.
Адрес: Площадь Рынок, 14
Пятое Подземелье
Очень аутентичное заведение с 5 залами под землей. Заказы вам принесут средневековые монахи и хозяйки, а пивом угощать будут из глиняных кружек. Поэтому ваше мероприятие может быть очень стильным и атмосферным.
Адрес: Площадь Рынок, 5
Реберня под Арсеналом
Кажется, что очередь Реберни под Арсеналом никогда не заканчивается, даже в праздничные дни. Ребрышки на огне стали известны далеко за пределами Украины, а атмосфера и уникальная подача блюд вызывает восхищение у каждого, кто сюда попал. Нарисованные тарелки, специальные фартуки, а если услышали бой в гонг, бегите под стол)))
Адрес: ул. Подвальная, 5.
Трапезная Идей
Подвалы бывшего монастыря сегодня имеют достаточно творческую и уютную атмосферу. В ресторане подают блюда галицкой кухни, а за столиками всегда можно увидеть знакомые лица из афиш города.
Адрес: ул. Волова, 18А.
Копальня кофе
Если вас застала воздушная тревога в Копи Кофе, берите экскурсию. Столько интересных впечатлений и знаний хоть раз в жизни нужно добавить к своему бодрящему напитку во Львове.
Аромат карамели и кофейных зерен еще долго не покинет вас.
Адрес: Площадь Рынок, 10