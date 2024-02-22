Занятия для классного семейного зимнего отдыха. Можете сказать, что это была ваша идея

Не стоит скучать зимними выходными. Время семьей можно провести весело и интересно. Мы подготовили для вас ТОП занятий, чтобы вы не "ломали себе голову". Локации подходят для всех возрастов и предпочтений. Делайте побольше фото, ведь с такими впечатлениями вам точно будет что вспомнить.

Домашний кинозал

Идея не выходить из дома всегда радует в плохую погоду, так что вы можете провести интересно время с небольшой подготовкой. Следует слезть с дивана и немного сменить антураж. Создайте из подушек и одеяла мягкий настольный на полу, а из простыни настоящую палатку. Если палатка уже валяется долгое время в гардеробе или на балконе время установить его прямо посреди комнаты. Подготовьте любимые горячие напитки для себя и детей, сделайте свет чуть более деликатным и включайте любимый фильм. Чтобы не поспорить во время выбора, пусть каждый выберет, что хотел бы посмотреть и любым способом сделайте рондом. Это отличный способ превратить релакс в семейную традицию.

Время на коньках

Крутезное занятие для всей семьи, даже если вы впервые на льду. Современные держатели позволят вам прокатиться максимально безопасно и весело, хоть поездом. Для неудобной погоды есть крытые варианты катков, а если зимняя погода сказочная, подышите свежим воздухом и насладитесь горячими напитками со вкусняшками. Если коньки – то для вас обычное дело, добавьте немного игры в "пятнашки", или потанцуйте всей семьей на льду.

Посещение музеев

Нет, это не грустно, а наоборот, может быть очень весело, если выбрать интерактивные музеи, где поиграть могут как дети, так и взрослые. Это могут быть музеи робототехники или науки, а в современном мире и музеи видеоигр, где вы станете настоящей командой.

Квест-комнаты

Настоящие приключения годятся не только ко дню рождения. Современные квест-комнаты позволяют создать некий семейный тем билдинг, где вы сможете стать еще более дружными и поддерживать вашу родственную связь. Если возраст детей достаточно разный, выберите среднее звено сложности и интересно будет всем.

Комнаты и антикафе с настольными играми

Конечно – это можно реализовать и дома, но смена обстановки очень важна для всей семьи. Те, кто открыл для себя такие уютные клубы, где кроме игр можно посмаковать чаем, или кофе редко возвращаются в домашние посиделки. Клубы оснащены очень большим количеством игр и профессиональными "гидами", которые познакомят вас с новинками и подберут что–то на разновозрастную компанию. Супер идея для времяпрепровождения с подростком.

Устройте вечер "Да"

Если вы уже смотрели фильм "День Да", то вы понимаете о чем идет речь. Это развлечение можно адаптировать под любую семью установив свои правила. Например, можно установить свой личный бюджет, или играть совсем без покупок, "Да" могут говорить не только родители, но и дети. Главное, чтобы желания происходили "здесь и сейчас", а не были на будущее. Эта игра может довольно хорошо разрядить подростков, которые плохо идут на контакт. Развлекайтесь.

Вечеринка с друзьями

Всегда отличная идея пригласить к себе друзей для всех членов семьи. В вечеринку можно включить и настольки, и кинотеатр, и все, что можно делать крупной компанией. А если ваши друзья с юмором, то добавьте тематики – это всегда поднимает настроение и включает приключенческий дух. Можно, чтобы каждый друг принес что-то вкусное конкретному цвету, или имел на себе какой–то элемент – все, что может придумать ваша фантазия.

Яркая фотосессия

Эта идея может реализовываться как на улице, если за окном белая зима, так и дома. Пусть дети нарядят и фотографируют вас, а вы детей, потом все вместе. Да, придется немного вывернуть гардероб, но сфотографированные моменты того стоят. Позвольте себе немного развлечься, но не думать о беспорядке. Эти мгновения счастья будут радовать вас в будущем.