'Золотая подкова' Львова. Красивая зимняя сказка на выходные

Львов достаточно популярна локация для отдыха на выходных. Зимой город превращается в светящуюся сказку и наполняется туристами. Если вы уже не раз были в Леви и успели осмотреть все самые популярные локации, предлагаем вам маршрут, который добавит к путешествию еще больше впечатлений. Это могут быть ваши сказочные выходные неподалеку Львова. "Золотой подковой" региона называют три замка, в которые мы отправимся.

Олеский замок

На холме, возле поселка Олесько, стоит оборонительное замковое сооружение, которому более 600 лет. Замок хорошо сохранился и имеет как архитектурные красоты, так и интересные артефакты. Стены и архивы замка хранят довольно большой кусок истории Украины, полный битв, мятежей и романтики. Вы сможете узнать много интересного и купить замечательные сувениры на память, а еще сделать впечатляющие фото для соцсетей.

Что посмотреть

архитектуру, не присущую застройкам Западной Украины;

въездные ворота с гербами владельцев и сад скульптур;

колодец замка и вращающееся колесо;

подземелье, скрывающее достаточно много тайн. К примеру, изображение дьявола на своих стенах;

локации на которых снималось более 20 кинолент: "Казаки идут", "Время собирать камни", "Дикая охота короля Стаха", "Пастух Янко", "Королева Бона", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Богдан Хмельницкий", финальный эпизод польской киноленты "Огнем и мечом " и другие.

и другие. богатые галереи внутри которых рассказываются истории владельцев и показывается изменение построения в течение 600 лет;

Ходят слухи

Замок полон легендами историями о любви. Так что экскурсовод пригодится и пополнит вашу копилку знаний огромными сокровищами истории.

Что рядом

Есть у замка еще одни оборонные стены, защищавшие монастырь капуцинов – комплекс построен в 18 веке. Также неподалеку можно увидеть костел Св. Троицы, который стал усыпальницей семьи Даниловичей. На окраине поселка расположено Еврейское кладбище.

Узнать об экскурсиях можно на сайте

Как добраться : на автобусе до поселка Олеско с автовокзала № 2 (ул. Б. Хмельницкого, 225). Маршрут курса несколько раз в день и путешествие занимает около 2 часов.

Машиной по трассе М06 (примерно 75 км).

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Подгорецкий замок

Направляемся к поселку Подгорцы, среди великолепной широкой долины простирает к небу свои зеленые пики Подгорецкий замок. Архитектурный комплекс состоит из бастионов, дворца, костела Св. Иосифа, постоялого двора, парка и забора. Может вам повезет и вы не увидите призрак Белой Дамы, который бродит по замку, а только услышите ее довольно интересную историю.

Что посмотреть

отличные галерейные залы замка, которые имеют свои имена. Они полны артефактов интерьера, быта, украшений и художественных коллекций;

колодец, глубиной 38 метров;

архитектуру позднего ренессанса и другие стили;

большую коллекцию оружия разного периода;

замковую кухню с фотографиями, воспроизводящими начальные интерьеры застройки;

Ходят слухи

Поговаривают, что фигура Белой Госпожи есть Людвига Куницкая, которая была замурована живьем. И хотя к вам эту теорию проверяли участники "Битвы экстрасенсов", у вас будет возможность проверить это самостоятельно.

Что рядом

Рядом с замком стоит красивый Воздвиженский костёл. Любуйтесь не только его прелестями, но и разговаривайте с местными, они могут пересказать чудеса, которые случались со скульптурами Девы Марии, Св. Иосифа и Иисуса. Парк рядом также может вас надолго заинтересовать – это образец итальянского ландшафтного дизайна. Не упустите сувенирный рынок, вам понравится рассматривать интересные фантазии на тему Подгорецкого замка. Без покупки точно не уедете.

Узнать об экскурсиях можно на сайте.

Как добраться

Автостанция №2 (ул. Б. Хмельницкого, 225) имеет два раза в день автобусный маршрут в поселок Подгорцы. Ехать 2 часа.

Автостанция №6 (ул. Лычаковская, 154) имеет маршрут в Золочев, а оттуда можно пересесть на любой автобус в Броды. Путешествие может занять до 2,5 часов.

Автомобилем: трасса М06 к Олесскому замку, а затем в направлении Золочев. Замок у трассы, так что найти будет не трудно. Расстояние от Львова 90 км. Или же трасса М09 и в Золочеве повернуть на Броды. Расстояние от Львова 85 км.

Google map

Золочевский замок

Оставьте город Золочев как вишенку на торте. Местность полна достопримечательностями и впечатляющими туристов местами. Хорошо даже выделить на этот экскурс целый день, чтобы иметь возможность и отдохнуть во вкусных кафе и просто нагуляться вволю. Золочевский замок, на первый взгляд, может показаться недостаточно впечатляющим в отличие от своих предшественников, но это сразу. Войдя в музей вы сразу почувствуете величие и увидите множество исторических сокровищ, которые подчеркивают роль сооружения и раскрывают его тайны.

Что посмотреть

Китайский и Замковый дворцы построены в стилистике ренессанса;

Французский парк и статую Купидона;

смотровая площадка и ворота с головой льва и инициалами хозяев;

архитектуру, отражающую голландское искусство;

тронный зал, который был полностью воспроизведен;

камни с зашифрованными надписями.

Ходят слухи

Узнайте, какое проклятие получил хозяин замка Станислав Сеницкий, и что заставило его бежать из этих краев. История о том, как замок превратился в кровавую тюрьму точно не легенды и не слухи, однако события, связанные с этим, доводят до гусиной кожи.

Что рядом

Золочевский арсенал. Сооружение 15 века;

Николаевская церковь;

Церковь Воскресения Господня;

Историко-краеведческий музей.

В месте есть где вкусно поесть, например, ресторан Гридница и где остановиться - отель-ресторан Золотая Подкова.

Узнать об экскурсиях можно на сайте.

Как добраться

С автостанции Львова №6 до города Золочев, или с тернопольского главного автовокзала. Расстояние примерно одинаковое. Автомобилем по трассе Е50 (М12) из Львова на Кропивницкий, а позже на Золочев.

Путешествуя "Золотой Подковой" Львовщины вам точно будет о чем подумать, и что вспомнить. Поэтому вперед по впечатлениям и знаниям уже в эти выходные.