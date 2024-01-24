''Золота підкова'' Львова. Красива зимова казка на вихідні

Львів досить популярна локація для відпочинку на вихідних. Взимку місто перетворюється на ліхтареву атмосферну казку та наповнюється туристами. Якщо ви вже не раз були в місті Леві та встигли огледіти всі найпопулярніші локації, пропонуємо вам маршрут, який додасть до мандрівки ще більше вражень. Це можуть бути ваші наступні казкові вихідні у Львові. "Золотою підковою" міста називають три замки, до яких ми відправимося.

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Олеський замок

На пагорбі, біля селища Олесько стоїть оборонна замкова споруда, якій понад 600 років. Замок добре зберігся та має як архітектурні принади, так і цікаві артефакти. Стіни та архіви замку зберігають досить великий шматок історії України, сповнений битв, заколотів та романтики. Ви матимете нагоду дізнатися багато цікавого та купити чудові сувеніри на згадку, а ще зробити вражаючі фото для соцмереж.

Що можна побачити

архітектуру, не притаманну забудовам Західної України;

в’їзні ворота з гербами власників та сад скульптур;

криницю замку та обертове колесо;

підземелля, яке приховує досить багато таємниць. Наприклад, зображення диявола на своїх стінах;

локації на яких знімалося понад 20 кінострічок: "Козаки йдуть", "Час збирати каміння", "Дике полювання короля Стаха", "Пастух Янко", "Королева Бона", "Д’Артаньян і три мушкетери", "Богдан Хмельницький", фінальний епізод польської кінострічки "Вогнем і мечем " та інші.

та інші. багаті галереї всередині у яких розповідаються історії власників та показується зміна побуду протягом 600 років;

Ходять чутки

Замок сповнений легендами історіями про кохання. Тож екскурсовод стане у нагоді та поповнить вашу скарбничку знань величезними скарбами історії.

Що поруч

Є біля замку ще одні оборонні стіни, які боронили монастир капуцинів – комплекс збудований у 18 столітті. Також неподалік можна побачити костел Св. Трійці, який став усипальницею родини Даниловичів. На околиці селища розташовано Єврейський цвинтар.

Дізнатися про екскурсії можна на сайті

Як дістатися: на автобусі до селища Олесько з автовокзалу № 2 (вул. Б. Хмельницького, 225). Маршрут курсу кілька разів на день та подорож займає близько 2 годин.

Машиною по трасі М06 (приблизно 75 км).

Google map

Підгорецький замок

Прямуємо до селища Підгірці, серед чудової широкої полонини простягає до неба свої зелені піки Підгорецький замок. Архітектурний комплекс складається з бастіонів, палацу, костелу Св. Йосифа, заїжджого двору, парку та паркану. Може вам пощастить і ви не побачите привид Білої Пані, який блукає замком, а тільки почуєте її досить цікаву історію.

Що можна побачити

чудові галерейні зали замку, які мають свої власні назви. Вони сповнені артефактів інтер’єру, побуту, прикрас та мистецьких колекцій;

криницю, глибиною 38 метрів;

архітектуру пізнього ренесансу та інші стилі;

велику колекцію зброї різного періоду;

замкову кухню з фотографіями, які відтворюють початкові інтер’єри забудови;

Ходять чутки

Подейкують, що постать Білої Пані є Людвіга Куницька, яка була замурована живцем. І хоча до вас цю теорію перевіряли учасники "Битви екстрасенсів", у вас буде нагода перевірити це самостійно.

Що поруч

Поруч із замком стоїть красивий Воздвиженський костел. Милуйтеся не лишень його принадами, але й розмовляйте з місцевими, вони можуть переказати чудеса, які траплялися зі скульптурами Діви Марії, Св. Йосифа та Ісуса. Парк, що поруч також може вас надовго зацікавити – це зразок італійського ландшафтного дизайну. Не пропустіть сувенірний ринок, вам сподобається розглядати цікаві фантазії на тему Підгорецького замку. Без покупки точно не поїдете.

Дізнатися про екскурсії можна на сайті.

Як дістатися

Автостанція №2 (вул. Б. Хмельницького, 225) має два рази на день автобусний маршрут до селища Підгірці. Їхати 2 години.

Автостанція №6 (вул. Личаківська, 154) має маршрут до Золочева, а звідти можна пересісти на будь–який автобус до Бродів. Подорож може зайняти до 2,5 годин.

Автомобілем: траса М06 до Олеського замку, а потім у напрямку Золочів. Замок біля траси, тож знайти буде не важко. Відстань від Львова 90 км. Або ж траса М09 і в Золочеві повернути на Броди. Відстань від Львова 85 км.

Google map

Золочівський замок

Залиште місто Золочів як вишеньку на торті. Місцевість сповнена пам’ятками та вражаючими туристів місцями. Гарно навіть виділити на цей екскурс цілий день, щоб мати можливість і перепочити у смачних кафе і просто нагулятися досхочу. Золочівський замок, на перший погляд, може здатися не досить вражаючими на відміну від своїх попередників, та це лишень одразу. Увійшовши до музею ви відразу відчуєте велич та побачите величезну кількість історичних скарбів, які підкреслюють роль споруди та розкривають її таємниці.

Що можна побачити

Китайський та Замковий палаци побудовані у стилістиці ренесансу;

Французький парк та статую Купідона;

оглядовий майданчик та браму з головою лева й ініціалами господарів;

архітектуру, яка відображає голландське мистецтво;

тронну залу, яка була повністю відтворена;

камені з зашифрованими написами.

Ходять чутки

Дізнайтеся яке прокляття отримав господар замку Станіслав Сеницький, та що змусило його тікати з цих країв. Історія про те, як замок перетворився на криваву тюрму точно не легенди та не чутки, проте події, які з цим пов’язані, доводять до гусячої шкіри.

Що поруч

Золочівський арсенал. Споруда 15 століття;

Миколаївська церква;

Церква Воскресіння Господнього;

Історико-краєзнавчий музей.

В місці є де смачно поїсти, наприклад, ресторан "Гридниця" та де зупинитися – готель–ресторан "Золота Підкова".

Дізнатися про екскурсії можна на сайті.

Як дістатися

З автостанції Львова №6 до міста Золочів, або ж з тернопільського головного автовокзалу. Відстань приблизно однакова. Автомобілем по трасі Е50 (М12) зі Львова на Кропивницький, а пізніше на Золочів.

Проїхавши "Золотою Підковою" Львівщини вам точно буде про що подумати, та, що згадати. Тож вперед за враженнями та знаннями вже у ці вихідні.