Три предмети, що притягнуть гроші та удачу в дім

Для посилення грошового потоку та залучення удачі в дім певні предмети можуть мати велике значення. Вважається, що ці предмети мають здатність приносити багатство і удачу, якщо розмістити їх в житловому приміщенні.

UAportal дізнався, що необхідно для створення середовище, яке випромінює позитивну енергію і процвітання, достатньо наповнити його певними символічними предметами. Розглянемо разом кілька прикладів.

Читайте також: Як залучити фінансовий достаток за допомогою фен-шуй

Грошова жаба фен-шуй

Ця фігурка, що зображає жабу з монетою в роті, вважається такою, що притягує багатство і приносить удачу. Рекомендується розміщувати біля входу або в зоні багатства в будинку.

Щасливий бамбук

Відомий стійкістю, ростом і символом сили, щасливий бамбук є популярним вибором серед шукачів удачі та позитивної енергії. Розміщення бамбука в різних частинах будинку може сприяти процвітанню і гармонії.

Чаша або банка процвітання

Виберіть чашу або банку, наповнену напівкоштовними каменями, символічними монетами і травами, що притягують гроші. Це візуально символізує достаток і багатство. Помістіть на вівтарі або на видному місці в домі, щоб слугували позитивним нагадуванням.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!