5 предметів, які потрібно тримати у гаманці для залучення грошей

Деякі предмети притягуватимуть удачу та благополуччя. Такі талісмани треба тримати у гаманці для залучення багатства.

Вони мають притягувати позитивну енергетику та створювати умови для процвітання. Про це пише Sante Plus.

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Тримайте в гаманці таких 5 предметів:

Темний камінь.

Срібний ладан.

Зелена свічка.

Сяючий кристал.

Монета, валюту якої ви прагнете мати найбільше.

Інші поради щодо залучення удачі та багатства

Інтер'єр дому, захаращеність житлових приміщень також впливають на ваше благополуччя та багатство. Щоб залучити удачу в дім, треба гармонізувати та збалансувати позитивні енергії. Ось кілька секретів, якими поділилися знавці фен-шуй:

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1. Тримайте свій будинок завжди у чистоті. Гігієна – це здоров'я! Чистота – запорука здоров'я тіла та духу. Все має бути обережним на своїх місцях. Не переповнюйте свої житлові приміщення, інакше ви задихнетесь. Хаотичне середовище приваблює лише конфлікти, негативні вібрації та невдачі.

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2. Пофарбуйте стіни в колір року. У вас смілива душа і ви часто любите оновлювати свій інтер'єр? Зробіть ставку на Very Peri – відтінок, дуже схожий на бузковий, м'який і теплий. Перетворювати свою квартиру на "фіалку", звичайно, теж не варто, достатньо кількох ділянок стіни.

3. Відчиніть свої вікна. Будинку треба дихати, то візьміть за звичку щоденно провітрювати дім.

З погляду фен-шуй, проста дія відчинення вікон також є дуже гарним способом вітати хорошу енергію, щастя та багатство у вашому будинку. Але не забудьте зачинити їх після заходу сонця і не відчиняти двері в той самий час.

4. Уникайте протікання води. Йдеться не тільки про прикрі протікання у сантехніці, але й про непотрібну витрату води.

Як пояснює китайське вчення фен-шуй, вода може протікати, але не без причини. Якщо ви робитимете це помірковано, ви не тільки привернете удачу, але й захистите планету.

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