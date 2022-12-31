Без 'Сам удома' та радянської класики: 5 новорічних фільмів, які варто подивитися

У новорічну ніч запаліть свічки, увімкніть гірлянди на батарейках, загорніться у пледик, приготуйте святкове какао або глінтвейн. Далі зручно вмостіться у крісло і насолоджуйтеся переглядом тематичних фільмів. Радимо завантажити їх завчасно й зарядити ноутбуки. Не дайте вимкненням світла зіпсувати таке довгоочікуване свято.

Ви можете не витрачати час на пошуки вдалого сюжету. UAportal це зробив за вас. Підготували добірку новорічних фільмів, які дадуть фору класичним стрічкам.

1. "Щасливого Різдва" (2019)

Кейт працює в костюмі ельфа в магазині різдвяних подарунків. Героїня часто свариться з рідними та зловживає алкоголем. Одного дня вона зустріла Тома, який вирішив спробувати змінити її життя. Дізнайтеся, чи вдалося це йому.

2. "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа" (2005)

Події відбуваються під час Другої світової війни. Маленьких дітей евакуювали з Лондона й привезли до будинку ексцентричного професора. Дітям стало нудно в новому помешканні, та раптом вони знайшли шафу, яка виявилася порталом до чарівного світу – королівства Нарнії. Там вони познайомилися з мудрим левом на ім’я Аслан й дізналися, що його королівство треба рятувати від злої чаклунки.

3. "Ельф" (2003)

Дивакуватий 30-річний Бадді був вихованцем ельфів на північному полюсі. Він чемно дотримувався місцевої дієти: їв лише карамель, льодяники, цукерки та сироп. Раптом чоловік потрапив у Нью-Йорк, де вирішив знайти рідного тата. У процесі пошуків йому доведеться адаптуватися до не такого й казкового реального світу.

4. "Хлопчик на ім'я Різдво" (2021)

Ніколас щасливо проживає у Лапландії, в лісі, разом із татом та сестрою. Якось місцевий король вирішив зібрати чоловіків, які мають віднайти предмет, що дарує надію. Тато хлопчика стає одним із добровольців і вирушає до містичного поселення ельфів. Проте так і не повернувся. Ніколас вирішив знайти тата, а в дорогу взяв мишку, що розмовляє, й північного оленя.

5. "Лускунчик і чотири королівства" (2018)

На Різдво юна Клара отримує подарунок, який переносить її у магічну країну, розділену на чотири королівства. У трьох із них райська атмосфера (світить сонце й галявини заквітчані), а в четвертому – дім тіней. Головна героїня має пройти всі королівства й зробити так, щоб скрізь була гармонія. Для цього їй доведеться пройти випробування.

6. "Різдво поза часом" (2020)

Чарльз живе у 1903 році. Одного разу він опинився у 2020, та не може пояснити, як це трапилося. У новій реальності чоловік знаходить Меган, яка допомагає розібратися в усьому новому. Ця нова знайома зачарувала головного героя, тож він вирішує підкорити її серце.

7. "Невловимий аромат любові" (2021)

Наталі працює авторкою колонки в модному журналі, де пише про свої "провальні" побачення з хлопцями із додатку для знайомств. Негативний досвід приносить їй чималі гроші, проте вона продовжує сподіватися, що скоро це скінчиться. Одного дня дівчина знайомиться із чоловіком, який привабив своїми фото й голосом. Вона вирішує приїхати до нього на інший кінець країни на різдвяні свята. Але й тут чекала невдача – незнайомець видавав себе за іншого. Чи вдасться Наталі знайти своє кохання?

Раніше UAportal писав, як прикрасити дім на Різдво й Новий рік.

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