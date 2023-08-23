Що з нерухомістю? В який бік змістився ринок житла в Україні та скільки коштує купити квартиру в західних регіонах

Два роки повномасштабної війни в Україні суттєво змінили не лише життя кожного українця, але й сферу нерухомості. Попит як на оренду, так і на купівлю змістився в західну частину країни, через відносно безпечну ситуацію там. Східна та південні частини є замороженими через окупацію та активні бойові дії.

І, якщо в перший рік війни, країна важко справлялася з попитом на розселення переселенців, то на другому році картина трохи змінилася. Це пов’язано з стабільнішою та кращою ситуацією на фронтах, і з тим, що за цей рік, багато українців встигли прийняти конкретні рішення для свого подальшого життя. Хтось шукає щастя за кордоном, хтось встиг вкласти гроші в нову нерухомість в центральних, північних та західних регіонах, дехто досі знаходить прихисток у знайомих і родичів.

Та попит на нерухомість, у відносно безпечних регіонах України, продовжує збільшуватися та рости в ціні. І, якщо по оренді житла названо 6 областей, які попереду: Івано–Франківська, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька та Львівська. То ринок продажу очолюють Закарпаття та Ужгород. При цьому Ужгород продовжує дуже стрімко набирати оберти по продажах і зростанню ціни. При збільшенні ціни на 75% у гривні, за квадратний метр, тут реалізовано 98% об’єктів нерухомості.

Хоча лідерами по приросту ціні за метр квадратний стали Львів (79%) та Івано-Франківськ (78%), та реалізація тут на трохи нижчих показниках.

Ось так виглядає картина на вторинному ринку житла у 2023 році на західному напрямку:

Львів – 51 000 грн/м2;

Ужгород – 39 000 грн/м2;

Луцьк – 36 000 грн/м2;

Рівне, Тернопіль – 33 000 грн/м2;

Хмельницький – 28 500 грн/м2;

Івано-Франківськ – 26 000 грн/м2.

Ситуація з інвестиціями в новобудови::

Львів – 44 500 грн/м2;

Ужгород – 43 600 грн/м2;

Івано-Франківськ – 23 500 грн/м2;

Рівне – 29 700 грн/м2;

Тернопіль – 24 000 грн/м2;

Луцьк – 26 000 грн/м2;

Хмельницький – 21 500 грн/м2.

Що з орендою житла?

Війна стала каталізатором для українців. З початком повномасштабного вторгнення кожен проявляв себе як міг. Багато хто намагався надати безкоштовно житло людям, які намагалися втекти й сховатися від російської агресії. Однак, були часті випадки збільшення ціни на оренду житла в 3 рази. Львів'яни в цьому плані прикро здивували.

За два роки ситуація стала стабільнішою та менш хаосною. Та говорити про зменшення вартості оренди житла, можна тільки у конкретних випадках та містах.

Зменшення вартості не торкнулося однокімнатних приміщень. Вартість таких запитів у Києві становить в середньому 9 000 грн, в залежності від розташування та ремонту. Трохи інша картина з двокімнатними помешканнями та кардинально менша на трикімнатні. Хоча оренда у столиці залишається досить у важкому положенні через суттєве зниження життя українців.

Щодо Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя, Львова та Ужгорода – в цих областях оренда однокімнатних квартир піднялася до рівня столиці, з більш великими приміщеннями у всіх перелічених областях, крім Львова ситуація приємніша. Тернопіль та Чернівці, наприклад, пропонують варіанти двокімнатних квартир, в середньому за 10 000 грн, але й багато варіантів за 8 000 грн.

Суттєво ринок цін на оренду житла впав у Харкові, тут середня ціна за оренду не перевищує 5 000 грн.

Як виходять з положення кмітливі українці?

Суттєві зміни в житті українців не тільки не примусили вільну націю опустити руки, а й, навпаки об’єднатися, стиснути кулаки та рухатися вперед. Цьому доказом слугує кількість людей, які стали волонтерами, надаючи послуги та житло безкоштовно, або за досить символічну оплату.

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