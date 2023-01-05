Як зробити ідеальну смажену чи запечену картоплю з хрумкою скоринкою: простий лайфхак від професійних кулінарів

Як смажити та запікати картоплю до хрумкої скоринки

Щоб досягти хрумкої скоринки та м'якої текстури всередині, перед тим запікати чи смажити картоплю, її треба трохи проварити.

Скористайтесь цим простим лайфхаком, щоб приготувати ідеальну картоплю на гарнір до основної страви.

Є два варіанти підготувати картоплю до смаження або запікання:

Почистити картоплю, нарізати на шматочки однакового розміру, закинути в каструлю, залити водою та поставити на вогонь. Якщо шматочки невеликого розміру, то як тільки вода закипить, зніміть каструлю з вогню, злийте воду та дайте картоплі трохи охолонути. Якщо шматочки досить великі, то проваріть їх не більше 3-5 хвилин; Також, нарізані шматочки картоплі можна просто замочити в дуже гарячій воді протягом 3-5 хвилин.

Завдяки цьому, картопля почне готуватись завчасно, а після остаточної термічної обробки напівготового продукту, буде м'якою в середині.

А вже для того, щоб задати смаженим картопляним скибочкам золотистої скоринки, потрібно:

Смажити на сильному вогні. Через те, що картопля вже напівготова, обсмажити її можна буде за лічені хвилина, а в середині вона не залишиться сирою;

Смажити маленькими порціями. Так кожен шматочок буде просмажуватись краще, тому що буде доторкатись до дна пательні;

Не треба часто перемішувати картоплю. Якщо постійно мішати її, то скоринка не встигне схопитись. До того ж, так збільшується ризик, мішаючи, поламати шматочки картоплі лопаткою. Перемішувати картоплю під час смаження треба 2-3 рази.

При запіканні картоплі потрібно виставити температуру 180-200 градусів, та готувати до появи хрумкої скоринки. Якщо поставити температуру 150-160 градусів, можна досягти дуже ніжної текстури пюре всередині, та щільної скоринки зовні.

Відварюйте картоплю перед смажінням чи запіканням, та дивуйте інших своїми стравами. Смачного!

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