Одеса показує свою міць і готується до відкриття пляжів: що буде з безпекою та які місця запрацюють

Останній місяць для Одеси був дуже важким. Постійні обстріли російських окупантів били в саме серце й душу. Знищено елеватори з зерном, портова інфраструктура, історичні будівлі та зруйновано Спасо-Преображенський собор.

"Муля не дєлай мамі нерви" – відповіла Одеса та стиснула кулаки в дулю. А голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про підготовку відкриття пляжів для відпочивальників, про що повідомив у своєму Telegram-каналі 7 серпня.

"Відкриваємо море до оксамитового сезону. Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася і відповідає всім санітарним нормам," – йшлося у повідомленні.

Які заходи безпеки буде впроваджено

Зі слів самого Кіпера безпека відпочивальників має бути гарантована. Всі відкриті пляжі мають бути забезпечені захисними сітками, які не даватимуть мінам потрапляти в зону купання. Також заплановано встановлення спостережно-рятувальних постів, буїв, гучномовців та, найголовніше, укриттів.

"До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська й Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів і подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб вже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів", – додав голова ОВА.

Згадаємо, що тогорічний літній сезон був достатньо трагічним для відвідувачів пляжів. Попи офіційну заборону люди намагалися відпочивати на березі Чорного моря. Що призвело до смерті через підрив на міні. І навіть це не навчило охочих засмагати та купатися. Цьогорічний сезон показав, що дійшло не до всіх.

Навіть підрив росією ГЕС та ризик високого забруднення води для декого не став причиною, щоб обрати інший вид відпочинку. Та це вже відчайдушні одиниці.

На відкриття пляжів ніхто не розраховував. Однак, ОВА вирішила інакше та стрімко готується до оксамитового сезону. Що не може не радувати. Офіційне відкриття планується на 10 серпня 2023 року. Купатися на відкритих пляжах можна буде у встановлені години (з 8.00 до 20.00).

Також планується відкриття барів та ресторанів узбережжя. Заклади працюватимуть до 23.00, та гучна музика та танці мають закінчуватися о 22.00.

Жарти жартами та які причини відкриття пляжів

За словами прессекретарки глави Одеської ОВА Юлії Колтак, які були озвучені у розмові з українськими ЗМІ, безпечні ділянки пляжів Одещини будуть відкриті та облаштовані для оздоровлення та реабілітації наших військовослужбовців.

"Відкриваємо пляжі, щоб люди приїжджали в Одесу на оздоровлення. Останні тижні ми бачимо, що епідеміологічної небезпеки в морі немає, солоність вирівнялася. Незважаючи на минулі заборони, дорослі й діти все одно купалися: під час спеки більша частина пляжів була заповнена", – пояснила вона.

Прессекретар запевнила, що перед відкриттям конкретних ділянок дно і вода будуть ретельно перевірені. А купання у шторм буде заборонено.

Дії під час повітряної тривоги

При оголошенні повітряної тривоги відпочивальники мають покинути зону пляжу та прямувати до обладнаних укриттів, або зайти в будівлі відкритих закладів. На це розраховано від 5 до 10 хвилин.

"Є пляжі, поруч із якими розташовані будівлі з укриттями. Може бути ресторан або відомство з укриттям. Допускаємо, що підприємці будуть облаштовувати бетонні укриття для відпочивальників", — уточнила Юлія Колтак.

Що говорять експерти

Речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук, висловив свою думку щодо відкриття пляжів в Одесі на брифінгу Media Center Ukraine — Odesa.

"Акваторія пляжу не така велика, її можна протралити (звільнити від поставлених мін за допомогою трала, — ред.). Далі виставляється спеціальне бонове загородження, щоб вибухонебезпечні предмети не потрапляли в прибережну зону", — зазначив Плетенчук.

Однак інструктор з виживання та тактичної медицини міжнародної категорії Ігор Молодан наголосив, що крім мінної небезпеки існує небезпека з повітря, і не раз таке було, що "приліт" випереджав сирену. Та й збиття ракет супроводжується падінням уламків, що збільшує загрозу для людей. Додайте до цього загрозу використання РФ водних дронів та непідготовленість укриттів. Фахівець підсумував:

"У цьому сезоні, напевно, краще утриматися від купань в Одесі та області".

Ваше рішення

Купатися або не купатися – ось в чому питання, і вирішувати його лише вам. Чи достатньо вам буде організованої безпеки, чи вірите ви гарантіям та своїй пильності, чи варта засмага та відпочинок ризику – на всі ці питання ви маєте чесно дати собі відповідь. Перед відвідуванням відкритих пляжів, будь ласка, ознайомтесь з розташуванням укриттів, чи місць у які ви будете бігти, при оголошенні повітряної тривоги. При відвідування пляжів з дітьми, будь ласка, проінструктуйте дітей, що робити, коли всі починають бігти, що робити коли місця в укритті недостатньо та де ви зустрінетесь, якщо дитина раптом загубилася у натовпі. Це не паніка. Це заходи безпеки у складних обставинах, які не слід ігнорувати.