Три правила підмітання, яким варто слідувати, щоб не вимести успіх і гроші з дому

Кожен має свої секрети привернення багатства. Хтось ніколи не залишає сумку на підлозі, а хтось знає як не вимести успіх із квартири, але не кожен готовий цими таємницями поділитись.

Сьогодні, ми розкриємо вам секрет правильного підмітання, щоб воно приносило не лише візуальну чистоту а й щастя та достаток. UAportal зібрав для вас найцікавіші поради.

Три золотих правила багатства:

1. Вам потрібно відшукати так званий "Червоний Кут". Його можна знайти в південно-східній частині вашої квартири.

2. Розпочинати підмітання потрібно від вхідних дверей, за годинниковою стрілкою, закінчуючи в тому самому "Червоному кутку".

3. Купіть совок або щітку червоного кольору. Також бажано пов'язати червону стрічку на віник. Червоний колір на усіх речах володіє магнітними властивостями для притягування грошей.

Що таке фен-шуй?

Фен-шуй – це одна із давніх містичних китайських практик про гармонію людини та Всевіту. В її основі лежить вза'ємообмін енергією між предметами та речами, які оточують людину.

Даоська філософія вважає фен-шуй одним з важливих місць у формуванні долі:

Небесне щастя — те, що людина (або місце) отримує при появі на світ

Людське щастя — свідомі вчинки людини (здобудки людини, мислення, освіта та особливості характеру);

Земне щастя — земні енергопотоки, які мають вплив на події, в часі і просторі (стосунки, здоров'я).

Щоб люди могли перебувати гармонії з собою та світом, потрібно знайти сприятливий потік енергії "ци". Цю науку прийнято вважати недостовірною, та безліч країн Сходу дотримуються приписів даної практики здавна.

Народні поради для привернення багатства:

Покладіть під килим та на підвіконня кілька жовтих монет;

Не виносьте сміття після заходу сонця;

Не залишайте гроші на обідньому столі;

Викиньте всі рвані речі та биті предмети;

Не кладіть копійки на ліжко;

Ставте віник в кут прутами вгору;

Не позичайте гроші після заходу сонця.

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