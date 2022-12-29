Науковці здивували прогнозом магнітних бур на останні три дні 2022 року

Вчені опублікували новий прогноз геомагнітної активності. Приємно здивував момент різкого зниження інтенсивності магнітних бур. Раніше, науковці застерігали, що кінець 2022 буде супроводжуватися доволі потужною хвилею, проте останні дані повністю заперечують цей прогноз.

За показниками Meteoagent, останні три дні грудня будуть спокійними. Магнітосфера Землі буде у збудженому стані, проте це не вплине на людські організми. 29, 30 та 31 грудня варто очікувати геомагнітні коливання на рівні 2 балів (низька потужність). Той самий показник очікується й 1 січня, тому новорічна ніч має пройти спокійно.

Звідки беруться магнітні бурі

На Сонці є плями – зони зі зниженою температурою. Там формуються області так званої особливої магнітної активності, які вивергають хмари з магнітними частинками. Вони швидко рухаються у бік Землі. Досягнувши нашої планети, вони впливають на її магнітне поле, що, у свою чергу, виводить з ладу електричні пристрої. Магнітні бурі також можуть впливати на стан здоров’я людського організму.

Як уберегти організм

Незважаючи на те, що вчені поки недостатньо вивчили, як коливання магнітного поля впливають на організм, лікарі радять людям, які погано переносять стрибки тиску, в дні магнітних бур підстрахуватися і дотримуватися нехитрих правил.

Намагайтесь уникати стресових ситуацій. Якщо ви помітили, що якась ситуація вивела вас з рівноваги, – зробіть паузу, відпочиньте. Це особливо важливо в період свят в нашій голові купа клопотів, які варто вирішити.

Змініть раціон: додайте більше корисних овочів та зелені; пийте чисту воду без газу протягом дня; уникайте надмірного вживання кави.

Слідкуйте за своїм сном. Важливо лягати спати в один і той самий час, аби в організму побудувався певний графік і він зміг накопичувати необхідну кількість енергії.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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