Веселі ідеї для сімейних вихідних в Києві за будь яку погоду

Столиця сповнена розваг та цікавих місць. Не піддавайтесь незручній погоді та подіям – насичуйте вихідні всієї сім’ї позитивними емоціями. Пропонуємо локації в столиці, які підходять до будь–якої погоди та піднімуть настрій не лише дітям.

Парк розваг WOW park

Локація безкінечних розваг на 1400 м2. Діти тут грають та розвиваються, а дорослі можуть трохи відключитися від буденності та додати яскравих кольорів у буденність. Великий простір ігрових зон створює комфорт та надає можливість кожному знайти цікаве розвиваюче заняття. Родзинкою цієї локації є величезний корабель, "пришвартований" до скель з гірками. Діти просто в захваті від скатування у м’яке "море".

Парк працює на території центру "Art Moll" за адресою :вул. Заболотного 37.

Квитки: дитячі – 220 грн (будні), 280 грн (вихідні); дорослий –100 грн.

Детальніше можна дізнатися на сторінці WOW park в Instagram.

Резиденція Мавки на ВДНГ

Познайомитись з магічними казковими героями, поринути в світ казки тепер зовсім реально. Серед грандіозних декорацій проводяться екскурсії, майстер-класи та фотосесії. Ви зможете потрапити до лісу не виїжджаючи за периметр столиці, а ще дізнатися багато корисної інформації про природу, українську ідентичність та свій рід.

Зробіть собі чарівний оберіг на пам’ять та залиште ці пригоди у своїх спогадах та пам’яті телефону. На локації також можна провести святкування дня народження чи особливої дати.

Локація працює за адресою: проспект Глушкова 1 (ВДНГ), павільйон 7.

Вартість квитків: діти – 220 грн (діти до 3 років безкоштовно), дорослий – 100 грн.

Розклад та деталі на сторінці Резиденції Мавки в Instagram.

Планета ігрових автоматів "Mars Park"

Дозована віртуальність знімає напругу, тож підтримати дитячі захоплення іноді дуже корисно. Це може бути ваш особливий "День Так" в сім’ї. Діти щасливі та й ви трохи перепочинете від слова "Ні". Крім крутих VR ігор та атракціонів на вас чекатимуть: аерохокей, гоночный симулятор, аркадні шутери та автодром. А, якщо захочеться додати ще азарту – спробуйте боулінг.

Локація працює на території центру "Art Moll" за адресою: вул. Заболотного 37.

Деталі на офіційному сайті Mars Park.

Океанаріум "Морська казка"

Над вами ще ніколи не пропливав справжній скат? Тоді цей унікальний варіант сімейного вихідного дня точно для вас. Морський світ захопить своєю яскравістю, різноманітність та трохи полоскоче нерви своєю непередбачуваністю. В Київському океанаріумі представлено понад 2 600 видів морських мешканців. Ви побачите скатів у відкритому басейні, пройдете скрізь прозору трубу під морем та станете свідком шоу "годування акул" (щовівторка).

Океанаріум працює за адресою: вул. Малишка 3, м. Дарниця.

Деталі та квитки на офіційному сайті океанаріуму "Морська казка".

Музей у темряві "03:00"

Зацікавити підростаюче покоління стає дедалі важче, та на цій локації сумно не буває нікому. Пройдіть разом унікальні завдання в темряві та поборіть страх перед невідомим та тим, чого не бачиш. Така локація чудово підходить для дітей середнього шкільного віку, коли іграшки вже не цікаві, а дорослі ігри ще зарано. Всі завдання виконуються під наглядом та супроводом незрячого гіда. Спеціально розроблена двогодинна програма для дітей зробить день цікавим та пізнавальним.

Музей розташований в підвальному приміщенні, що дає можливість не переривати гру під час тривоги й використовувати локацію як укриття.

Музей працює за адресою: вул. Гончара, 45 В.

Квиток коштує 170 грн. Є спеціальні ціни для групових відвідувань.

Подробиці на сторінці музею "03:00" в Instagram.

Квест-кімнати Sport Quest

Чудовий сімейний день з підлітком можна влаштувати в кімнатах квестів. Це командна гра, яка допомагає порозумітися, виплеснути емоції, відчути адреналін, та відчути неймовірну радість на фініші, розділивши її на всю сім’ю.

Компанія має локації на правому та на лівому березі та проводить квести в бункерних підвальних приміщеннях, що додає безпеки та дозволяє не припиняти гру. Квести розраховані на середній та старший шкільний вік, що допомагає зацікавити навіть тих, хто не дуже полюбляє пригоди.

Дізнатися про локації та замовити квест можна на офіційному сайті SportQuest та Pastka.

Бажаємо затишних сімейних вихідних в столиці за будь-якої погоди та подій.