Путін звернувся до Трампу за допомогою і Трамп його почув

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У величезному багатогодинному та сумбурному інтерв'ю президента Росії Путіна американському та антиукраїнському журналісту, затятому прихильнику Трампа Карлсону можна все-таки виділити основний зміст, якийсь каркас заради якого і зроблено було це інтерв'ю.

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1. Путин пытался прорвать информационную блокаду, которую сам навязал миру и пытался изменить негативные представление Запада, даже не сколько к России, которая вероломно напала на Украину, а о нем лично. Путин два часа непрестанно защищал, то свое право, то необходимость нападения России на Украину. Вход шло все - от исторической фальсификации до открытой ненависти к Украине.

2. В ходе своего монолога-интервью Путин постоянно пытался передать Западу, через голову Украины и за счет Украины, предложение остановки войны и мирном договоре с Западом, который он часто путал с капитуляцией Украины.

3. При этом хорошо было видно, как Путин, обращаясь к Западу, постоянно бросался из одной крайности в другую. Путин то уважал Запад и почти не скрывал свой ностальгии по тем временам, когда ведущие западные политики принимали его как равного и даже приняли в семерку самых могущественных государств мира, то он срывался и пытался угрожать "загнивающем Западу", если он не пойдёт на встречу Кремлю. Чаще всего это походило как на "комплекс брошенной жены" или стратегию "зеленного винограда". Хорошо было видно, что он завидует Западу, боится Запад, обижен на Запад, который отверг его после нападения на Украину. Для Путина,до сих пор, так не стало понятным, почему Запад стал на сторону Украины, а не поддержал агрессию России.

4. Но когда Путину, в ходе интервью, нужно было что-то конкретизировать в своих претензиях и предложениях миру, то оказывалось, что он уже обращается не к коллективному Западу, не к Европе, НАТО или США, а только к Трампу, которого он воспринимает как спасителя его поражения в мире, Европе и Украине. Вот для чего ему был нужен именно Карлсон, который мог бы согласовать стратегию борьбы Трампа и Путина в президентской кампании 2024 года против Байдена и борьбе с Украиной.

И Трамп его услышал.