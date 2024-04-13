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Війна в Україні

10 років тому було вперше віддано бойовий наказ стріляти по росіянах

Юрій Бутусов

10 років тому було вперше віддано бойовий наказ стріляти по росіянах

Рівно 10 років тому, 13 квітня 2014 року, під Словʼянськом, командир роти 80-ї аеромобільної бригади старший лейтенант Вадим Сухаревський віддав перший в історії України бойовий наказ відкрити вогонь по найманцям російського диверсійному загону полковника ФСБ РФ Ігоря Гіркіна. В цей день війна з Росією перестала бути односторонньою. Диверсанти атакували місце наради керівників СБУ, поруч з яким знаходились у бронетранспортерах десантники Сухаревського. Від куль росіян загинув на місці капітан СБУ Генадій Біліченко, двоє офіцерів були поранені.

В сусідньому БТР знаходився командир 80-ї бригади полковник Копачинський, який дав наказ десантникам розрядити зброю та заборонив відкривати вогонь.

Але старший лейтенант Сухаревський проявив екстраординарні лідерські якості, і порушив прямий наказ свого безпосереднього командора полковника Копачинського, взяв відповідальність на себе, і віддав перший історичний бойовий наказ:

"Хули ты смотришь – *баш!"

Наказ виконав оператор-навідник БТР солдат Микола Коля Лавренчук, після кількох черг якого ворог зазнав втрати та втік з місця бою.

Сержант Лавренчук з перших днів вторгнення 22-го року воював у лавах 80-ї бригади, отримав важкі поранення руки та ноги, і не завершивши реабілітацію повернувся на фронт. Сьогодні Лавренчук займається рекрутингом у 95-й десантно-штурмовій бригаді.

А старший лейтенант Вадим Сухаревський за ці 10 став полковником, заступником головнокомандувача ЗСУ, командувачем Сил безпілотних систем.

Історію першого бою більш детально кілька років тому я описав тут.

Джерело:Facebook

Війна в Україні